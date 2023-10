Kurt Krömer und 14 andere deutsche Stars, die offen über ihre Depressionen sprechen

Von: Jana Stäbener

Nicht nur der Komiker spricht öffentlich darüber, eine psychische Krankheit zu haben. Auch andere Promis machen Betroffenen Mut, dass sie nicht alleine sind.

Achtung, in diesem Text und der Fotostrecke geht es um psychische Krankheiten und Suizidgedanken.



In seinem Buch „Du darfst nicht alles glauben, was du denkst“, beschreibt Kurt Krömer, wie es sich anfühlt, mit Depressionen zu leben. „Ich war dreißig Jahre depressiv. Ich muss damit leben. Und ich habe keinen Bock, das zu verheimlichen“, ist sein Statement auf die Frage, warum er so einen persönlichen Einblick in sein Leben gibt.



Krömers Buch über Depressionen landete in den Buchcharts auf Platz eins – zumindest bei den Sachbuch-Bestseller-Titeln mit Hardcover. Kritiker loben das Buch als einen „mutmachenden“ und „schonungslos ehrlichen Beitrag“ zum Thema. Der Komiker erzählt in ihm nicht nur von seiner Alkoholsucht, mit der er die Depression beseitigen wollte, sondern auch über seine Impotenz und wie Krömer die in Griff bekam.

Künstlername Kurt Krömer Bürgerlicher Name Alexander Bojcan Geburtsdatum 20. November 1974 Geburts-/ Wohnort Berlin Beruf Komiker, Schauspieler und Autor Größe 1,94 Meter Bücher Ein Ausflug nach wohin eigentlich keiner will: Zu Besuch in Afghanistan (2013), Du darfst nicht alles glauben, was du denkst (2022) Podcast Feelings (Spotify) TV-Formate (Auswahl) Die Kurt Krömer Show, Chez Krömer, LOL: Last One Laughing

Kurt Krömer und Stefanie Giesinger sprechen offen über Depressionen. Sie sind nicht die einzigen. © Future Images/IMAGO, Independent Photo Agency Int./IMAGO, Collage

Kurt Krömer: Ncht der einzige Star, der psychische Gesundheit zum Thema macht

Auch in seinem Podcast „Feelings“, in dessen 46. Folge Krömer mit Back-Influencerin Sally Özcan spricht, geht es um psychische Erkrankungen. So spricht er mit der YouTuberin (bekannt von „Sallys Welt“) über Workload und Burn-outs, vor denen der 48-Jährige die zweifache Mutter und Influencerin warnt. „Hast du schon mal ein Burn-out gehabt? Hast du schon einen Tag gehabt, wo du morgens aufwachst und dachtest ‚Puh ich kann nicht mehr?‘“, fragt er die 35-Jährige.



„Weil da habe ich so Angst, wenn ich dir zuhöre und ich denke: ja, Spaß. Ich bin dann zusammengebrochen, weil ich zu viele Sachen gemacht habe, die mir Spaß gemacht haben“, erzählt der Komiker und spielt damit auch auf die Zeit seiner Krömer-Late Night Show an, in der es einige lustige Momente gab.



Der Berliner Podcast-Host und Moderator ist nicht der einzige Star, der mit Tabus bricht und psychische Gesundheit zum Thema macht. BuzzFeed News Deutschland von IPPEN.MEDIA sammelt Bilder von 14 anderen Prominenten, die offen über ihre Depressionen sprechen und zeigen: Niemand ist alleine mit dieser Erkrankung:

Bedenken, auch von Depressionen betroffen zu sein? Hilfe gibt es beim überregionalen, anonymen Krisentelefon unter der 0800 1110111 oder dem Info-Telefon Depression unter der 0800/ 33 44 533. Weitere Informationen gibt es bei der Stiftung Deutsche Depressionshilfe.

