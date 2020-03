„Mon amour“: Janin Ullmann feuert mit Paris-Besuch Gerüchte um Beziehung mit Neymar an

Nach ihrem Flirt mit Fußball-Weltstar Neymar sorgt ProSieben-Moderatorin Janin Ullmann mit einem aufreizenden Instagram-Foto für Aufsehen. Ohne BH präsentiert sich die Blondine ihren Followern.

Update vom 12. März 2020: Paris trägt nicht umsonst den Titel „Die Stadt der Liebe“. Anscheinend hat es die Moderatorin Janin Ullmann voll erwischt. Auf Instagram postete sie dieses süße Bild von sich in ihrer Story:

+ Janin Ullmann in Paris „Paris mon amour“ schreibt sie daneben und grinst in die Kamera. Gilt ihr Strahlen der Stadt Paris oder doch eher Neymar? Die beiden trafen sich schon privat in Paris. Es wird spekuliert, dass die beiden ein Paar sind.

„Hat Neymar ein Glück“: TV-Moderatorin Janin Ullmann zeigt sich ohne BH auf Instagram

Berlin - Aktuell macht Janin Ullmann (38) Schlagzeilen mit den Gerüchten um sie und Fußball-Megastar Neymar (28), die seit einem privaten Treffen in Paris brodeln. Doch die ProSieben-Moderatorin braucht nicht zwingend einen Weltklasse-Stürmer, um von sich reden zu machen. Mit einem aktuellen Post auf Instagram* sorgt die 38-Jährige für mindestens genauso viel Aufmerksamkeit.

ProSieben-Moderatorin mega-heiß auf Instagram

Denn dort präsentiert sich Janin Ullmann ihren rund knapp 65.000 Followern (Stand: 9. März 2020, 9.35 Uhr) mit einem aufreizenden und zugleich sinnlichen Foto. In einem bauchfreien Top lehnt die Blondine mit geschlossenen Augen gegen eine Heizung. Das Hemd, das die Moderatorin der Erfindershow „Das Ding des Jahres“ darüber trägt, ist lasziv über ihre Schultern gerutscht. Ihre Fans sind von dem Anblick erwartungsgemäß begeistert. „Wunderschön“, „Hammer Foto“ oder „OMG, wie heiß ist das Bild, bitte“, so die Kommentare.

Video: Sind Janin Ullmann und Fußballer Neymar ein Paar?

Janin Ullmann ohne BH - Fans begeistert

Unter ihrem weißen Oberteil trägt Janin Ullmann ganz offensichtlich keinen BH. Das fällt auch ihren Fans auf. „So kalt“, fragen zahlreiche User in Anspielung auf das, was sich unter ihrem weißen Oberteil abzeichnet. „Janin, du solltest mal die Heizung reparieren lassen“ oder „das war aber sehr kalt...“, ist in den Kommentaren zu lesen.

Nach Neymar-Flirt: Follower mit Anspielungen

Auch ihren angeblichen Flirt mit Neymar nehmen zahlreiche Follower als Anlass für Anspielungen. „Was Neymar wohl dazu sagt“, will ein Follower wissen. Ein anderer ist sich sicher, dass dem Fußballer dieser Anblick gefallen dürfte. „Das ist Neymars schönstes Tor“, so die Ansicht eines weiteren Fans.

Ihren Traumkörper präsentierte ihren Followern am Wochenende auch Lena Meyer-Landrut mit einem Bikini-Foto.

