Queen Elizabeth II.: Botschaften zum 1. Todestag – König Charles rührt, Prinz Harry sticht heraus

Von: Annemarie Göbbel

König Charles und die Royal Family gedenken Queen Elizabeth am ersten Jahrestag ihres Todes. Die Botschaften gehen unter die Haut und bergen auch manche Überraschung.

London – Fast ein Jahr nach der Regierungsübernahme von König Charles (74) hat sich viel verändert im Land, das nach dem Tod Queen Elizabeth II. (96,† 2022) in tiefe Trauer gestürzt wurde. Eine Ära war mit der Königin, die sieben Jahrzehnte das Zepter fest in der Hand hatte, für immer zu Ende gegangen. Aus diesem Anlass zollen an erster Stelle ihr Sohn, der König, die royale Familie und unzählige Anteilnehmende öffentlich Tribut. Auch Prinz Harry (38) gedachte seiner geliebten Großmutter auf seine ganz persönliche Weise.

Bereits kurz nach Mitternacht veröffentlicht König Charles III. seine Ansprache

Bereits kurz nach Mitternacht des 8. September gab Charles III. in Großbritannien eine offizielle Botschaft zu diesem Jahrestag heraus, der gleichzeitig der Tag seiner Thronbesteigung wurde. Die Queen war ein Jahr nach dessen Tode ihrem geliebten Gatten Prinz Philip (99, † 2021) gefolgt und kehrte von Schloss Balmoral in Schottland nie mehr zurück nach Schloss Windsor, wo sie ihre letzten Lebensjahre hauptsächlich verbracht hatte. Ihr Platinjubiläum hatte die Königin des Pflichtbewusstseins noch hinter sich gebracht.

„Anlässlich des ersten Jahrestages des Todes Ihrer verstorbenen Majestät und meiner Thronbesteigung erinnern wir uns mit großer Zuneigung an ihr langes Leben, ihren hingebungsvollen Dienst und an alles, was sie für so viele von uns bedeutet hat“, eröffnet König Charles seine Ansprache. Er sei zutiefst dankbar für die Liebe und Unterstützung, die seiner Frau und ihm in diesem Jahr entgegengebracht worden seien, während sie ihr Bestes getan hätten „um Ihnen allen zu dienen“, fügt er hinzu. Der Buckingham-Palast veröffentlichte auch eine Tonaufnahme, auf der König Charles seine Erklärung verliest.

Hintergrund der Fotografie, die von König Charles zum 1. Todestag veröffentlicht wurde Das Porträt wurde von Cecil Beaton im Buckingham-Palast während einer offiziellen Sitzung am 16. Oktober 1968 aufgenommen. Das Foto war zwischen November 1968 und März 1969 in der National Portrait Gallery in der Ausstellung „Beaton Portraits 1928-68“ zu sehen. Die Ausstellung war die erste Retrospektive des Werks eines lebenden Fotografen in einem britischen Nationalmuseum. Beaton fotografierte die damalige Prinzessin Elizabeth zum ersten Mal 1942, und seine formellen Porträts von ihr, wie sie am Tag ihrer Krönung 1953 die kaiserliche Staatskrone trug, gehören zu den bleibenden Bildern ihrer Krönung. Im Gegensatz zum statischen Stil früherer Krönungsporträts brachte er „einen Hauch von Theatralik und Glamour“ ein, indem er die junge Königin vor einem gemalten Hintergrund der Westminster Abbey festhielt, so der Royal Collection Trust.

König Charles erinnert mit wenig gesehener Aufnahme seiner Mutter an ihr Wirken

Prinz Harry gedenkt der Queen „auf der Durchreise“, König Charles findet rührende Worte, die Welt zollt der großen Königin ein Jahr nach ihrem Tod bei Social Media Tribut (Fotomontage). © Kirsty Wigglesworth/dpa & Instagram © Royal Collection Trust / His Majesty King Charles III 2023 &Finnbarr Webster/dpa

Die Nachricht wurde auf dem Briefpapier von Schloss Balmoral verschickt, ein weiteres Zeichen dafür, wo der König derzeit residiert. Auf dem offiziellen Instagram-Account der Royal Family teilte der 74-Jährige ein Video, dessen erste Sequenz bereits eine Überraschung und ein Geschenk an die Royal-Fans bereithielt: ein bisher unveröffentlichtes Foto der verstorbenen Königin.

Der älteste Sohn und Nachfolger von Königin Elizabeth hat ihre Tradition fortgesetzt, sich am Ende des Sommers nach Balmoral zurückzuziehen, wo er letzte Woche mit seiner Frau auf dem Weg zur Kirche gesehen wurde. Kate Middleton (41), Prinz William (41) und Prinz Andrew (63) fuhren in einem anderen Auto, während Prinz Edward (59), Sophie, Herzogin von Edinburgh (58), Prinzessin Anne (72) und Vizeadmiral Sir Timothy Laurence (68) ebenfalls gemeinsam zur Kirche von Craithe Kirk fuhren.

Prinz William und Prinzessin Kate erinnern sich an die Queen als warmherziges Familienoberhaupt

Prinz William und Prinzessin Kate gedachten der Großmutter des Thronfolgers ebenfalls mit einem individuellen Posting bei Instagram. „Heute erinnern wir uns an das außergewöhnliche Leben und das Vermächtnis Ihrer verstorbenen Majestät Königin Elizabeth. Wir vermissen dich alle. W & C“, lautet die Botschaft, die zu vier Fotos der Regentin geschrieben wurde. Die Bilder zeigen die Queen von ihrer herzlichen, fröhlichen Seite, als Familienmensch mit ihren Enkelkindern und auf dem Balkon des Buckingham-Palastes mit dem Thronfolgerpaar und seinen drei Kindern anlässlich ihrer letzten Geburtstagsparade Trooping the Colour am 2. Juni 2022.

Prinz Harry weilt in London und gedenkt der Queen im Rahmen einer Rede

Während die Royal Family den Todestag der Queen im kleinen intimen Kreise gemeinsam auf Balmoral begeht, weilt Prinz Harry (38) zwar auf dem europäischen Kontinent und sogar in der britischen Hauptstadt London, doch zu einem Schulterschluss mit seiner Familie konnte er sich offenbar nicht aufraffen. Sein Zeitplan lässt auch keinen Spielraum. So hielt der Herzog von Sussex eine Rede beim WellChildAward, einer Charity-Veranstaltung, bei der der große Einsatz von Kindern gewürdigt wird. Prinz Harry ist Schirmherr und gedachte seiner geliebten Großmutter bei einer Rede vor den Zuschauern des Awards.

„Wie Sie wissen, konnte ich letztes Jahr nicht an der Preisverleihung teilnehmen, da meine Großmutter verstorben ist. Wie Sie wahrscheinlich auch wissen, wäre sie die erste gewesen, die darauf bestanden hätte, dass ich trotzdem zu Ihnen komme, anstatt zu ihr zu gehen.“ Er sagt weiter: „Und genau deshalb weiß ich, dass sie heute Abend genau ein Jahr später auf uns alle herabblickt und glücklich ist, dass wir gemeinsam weiterhin eine so unglaubliche Gemeinschaft ins Rampenlicht rücken.“ Der Herzog von Sussex bleibt nur kurz in London, bevor er am Samstag in Deutschland erwartet wird. In Düsseldorf beginnen die Invictus Games. Am Abend ist er deshalb in der ZDF-Sendung „Aktuelles Sportstudio“ zu Gast.

Prinzessin Eugenie gedenkt der Queen mit gemeinsamer Aufnahme und emotionalen Worten

„Ich denke heute an dich. Ich vermisse dich so sehr, erinnere mich aber daran, was für ein Leben voller Dienst, Liebe und Hingabe für alle und für deine Familie, die dich so sehr geliebt hat. Für immer dankbar. Und immer in meinem Herzen.“, lautet ihre liebevolle Botschaft.

Zahlreiche Wegbegleiter teilen ebenfalls ihre persönlichen Erinnerungen

Doch nicht nur die Familie teilt persönliche Erinnerungen, auch Institutionen, die vom Wirken der Queen geprägt wurden, gedenken der Königin mit rührenden Zusammenstellungen. Auf der Instagram-Seite Official Ascot & Royal Ascot ließen es sich die Veranstalter nicht nehmen, ihre tiefe Verbundenheit mit einem Film auszudrücken.

„Heute jährt sich der erste Todestag von Königin Elizabeth II, deren Liebe zum Rennsport den ganzen Sommer auf #Ascot durch eine Getty-Kuratierte Ausstellung von Howden erinnert wird“, lauten die herzlichen Worte zum Gedenken am Todestag der Queen. Verwendete Quellen: people.com, Instagram, X (ehemals Twitter)