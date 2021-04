Queen Elizabeth II.: Bleibt sie nach Prinz Philips Tod dauerhaft auf Schloss Windsor?

Der Buckingham-Palast in London ist eigentlich die offizielle Residenz der britischen Königin. Womöglich wird sich Queen Elizabeth II. aber nun permanent auf Schloss Windsor niederlassen.

Windsor – Prinz Philip wurde nach seinem Tod im Königlichen Gewölbe der St. George’s Chapel auf Schloss Windsor beigesetzt. Um näher an der Ruhestätte ihres geliebten Ehemannes zu sein, könnte Queen Elizabeth II. nun dauerhaft in Windsor bleiben* und den Buckingham-Palast in London künftig nicht mehr bewohnen. Die Residenz in der britischen Hauptstadt würde die Königin dann höchstens noch zeitweise als Arbeitsplatz nutzen. „Das Gütigste, was man tun kann, ist ihr zu erlauben dort zu leben, wo sie sich am wohlsten fühlt“, zitiert der Express einen Insider zu den möglichen Plänen der Queen.

Schon im vergangenen Jahr hatte Elizabeth während der Corona-Pandemie die meiste Zeit weitestgehend isoliert auf Schloss Windsor verbracht. Prinz Philip ist dort am 9. April, nur rund zwei Monate vor seinem 100. Geburtstag, friedlich eingeschlafen.