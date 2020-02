Riesige Ehre für Prinz William: Queen verleiht ihm neuen Titel - unmittelbar nach Abgang von Harry

Seit kurzen ist Prinz Harry kein enges Mitglied der britischen Königsfamilie mehr. Kurz darauf verleiht die Queen seinem Bruder einen neuen Titel. Zufall?

Prinz William (37) ist der Enkel von Queen Elisabeth II (93).

(37) ist der Enkel von (93). In ferner Zukunft wird der 37-Jährige König von Großbritannien sein.

sein. Jetzt verleiht seine Großmutter ihm einen neuen Titel.

London - In der britischen Königsfamilie jagte in letzter Zeit ein Skandal den anderen. Erst die Missbrauchsvorwürfe gegen Prinz Andrew, den Lieblings-Sohn von Queen. Dann der „Megxit“, in dem Prinz Harry und Herzogin Meghan verkündeten, von ihren royalen Pflichten zurücktreten zu wollen. In den vergangenen Monaten musste die Queen einiges einstecken. Ihre große Stütze: Enkel William. Auf ihn kann sich die 93-Jährige verlassen. Dafür belohnt sie den Prinzen mit einem neuen Titel.

Queen verleiht neuen Titel an Prinz William verkündet der Kensington Palace via Twitter

Eine riesige Ehre wird nun dem Schwager von Herzogin Meghan* zuteil. Die Queen verleiht Prinz William einen neuen Titel. Das meldete der Kensington Palace auf der Social-Media-Plattform Twitter. „The Queen has appointed Prince William as Lord High Commissioner to the General Assembly of the Churchscotland this year“, steht auf dem Account der Cambridge-Familie geschrieben. Das bedeutet, dass der Ehemann von Herzogin Kate ab sofort eine wichtige Rolle in der Church of Scotland einnimmt.

Prinz William mit weiterem Titel - das sind die neuen Aufgaben

Das bedeutet im Klartext, dass Prinz William mit dem Titel die Nachfolge von Richard Walter John Montagu Douglas Scott, dem Herzog von Buccleuch und Queensberry, antritt. In Zukunft wird er auf der jährlichen Generalversammlung der Church of Scotland das britische Königshaus vertreten.

Im Detail: Der 37-Jährige wird die Versammlung eröffnen und auch schließen, meldet bunte. Trotz seines wichtigen Auftritts, hat er während der Sitzung kein Stimm- und Sprachrecht.

Fans freuen sich mit Prinz William - „Wunderbare Neuigkeiten!“

Auf Twitter trudeln unter dem Post des Kensington Palace die Kommentare herein: „Wunderbare Neuigkeiten! Es zeigt seine immense Liebe zu seiner Oma und seinem Land. Gott segne dich“, schreibt ein User. „Herzlichen Glückwunsch, Prinz William. Ich bin sicher, Sie werden Ihre neue Rolle gut meistern“, twittert ein Fan.

Währenddessen starten Meghan und Harry ihr neues Leben in Kanada

Überraschend kam der Rückzug von Prinz Harry* (35) und Herzogin Meghan (38). Nachdem das Paar über Weihnachten ihren Urlaub in Kanada verbracht haben, verkündeten die Eltern von Archie*, dass sie sich von ihren royalen Pflichten zurückziehen wollen. Das neue Zuhause der kleinen Familie: Ein Anwesen auf Vancouver Island.

