Queen schockiert: Ungebetene Gäste im Buckingham Palace aufgetaucht

Nicht jeder Besucher ist im Buckingham Palace gern gesehen. Diese aber mit Sicherheit gar nicht, denn sogar die Queen zeigt sich schockiert.

London - Schock für Queen Elizabeth II - Im Buckingham Palace wurden ungebetene Gäste entdeckt. Für die Bediensteten seien kleine braune Mäuse auf den Korridoren der unteren Quartiere schon zu einem gewohnten Anblick geworden. Durch höfliches Bitten werden die ihr Zuhause nicht verlassen.

Eine Ratte spazierte durch die Küchen des Buckingham Palace

Nun kam es allerdings noch schlimmer für die Royals: An den Außenseiten der Küchen wurden Ratten entdeckt, eine sei sogar geradewegs durch die Küchen des Königshauses spaziert. An die Öffentlichkeit geriet das Thema nun, als ein Trupp von Kammerjägern den Palast betrat.

Wie die Sun in Berufung auf eine nicht weiter genannte Quelle berichtet, seien Mäuse und Ratten ein wachsendes Problem in ganz London, vor allem in älteren Gebäuden. Da spielt der 1703 errichtete Buckingham Palace natürlich keine Ausnahme. Hinzu komme, dass die Ratten eine Immunität gegen das üblicherweise eingesetzte Gift entwickelt haben. Das teilte ein Sprecher der „British Pest Control Association“ mit. Die Experten glauben, dass nicht viel gegen die Plage getan werden kann. Die Kammerjäger haben nun Gift gestreut und untersuchen das Problem.

Küchenmitarbeiter im Buckingham Palace zur Rattenplage geschult

In erster Linie wurden die Mitarbeiter in der Küche grundlegend instruiert. Dabei soll es sich um einfache Dinge handeln, wie Schränke zu schließen oder Krümmel wegzuwischen. Die Entwicklung der Rattenplage im Buckingham Palace darf weiter gespannt beobachtet werden.

