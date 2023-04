„Hat sie nicht verdient“: Bauer Patrick traurig über Antonia Hemmers „Kampf der Realitystars“-Aus

Von: Elena Rothammer

Nach ihrem polarisierenden Auftritt bei „Das Sommerhaus der Stars“ trennte sich das „Bauer sucht Frau“-Paar Patrick Romer und Antonia Hemmer. Dass die Blondine nun solo bei „Kampf der Realitystars“ früh scheiterte, bedauert der Landwirt, wie er exklusiv gegenüber IPPEN.MEDIA sagte.

Konstanz – Zum ersten Mal nach ihrer Trennung von Patrick Romer (27) versuchte sich Antonia Hemmer (23) bei „Kampf der Realitystars“ alleine an einem TV-Format. In der vergangenen Folge musste die Hannoveranerin aber überraschend früh die Sendung verlassen. Obwohl ihr Ex mit seinem harschen Umgang mit Antonia bei „Das Sommerhaus der Stars“ polarisiert hatte, zeigt Patrick sich im Interview mit IPPEN.MEDIA nun traurig über das Show-Aus seiner Verflossenen.

Patrick Romer machte sich „ernsthafte Sorgen“ um Antonia Hemmer im Reality-TV-Business

Dabei hatte Antonia Hemmer bei „Kampf der Realitystars“ noch behauptet, Patrick Romer habe ihr eingeredet, ohne ihn im TV unterzugehen. Gegenüber IPPEN.MEDIA stellte der Bauer allerdings klar: Er habe nur befürchtet, dass dieser Berufsweg ihr mental zusetzen würde. „Ich machte mir ernsthaft Sorgen, ob Reality wirklich ihr Genre ist. Es ging in meiner Aussage also weniger darum, dass sie es nicht schafft, in solche Formate zu kommen, als dass sie es schafft, in den Formaten zu polarisieren“, meinte er.

Im Gespräch mit IPPEN.MEDIA schätzte Patrick Antonias Performance bei „Kampf der Realitystars“ ein. „Die Spiele hat sie bis jetzt gut gemeistert. Da habe ich mich für sie gefreut. Realitymäßig hätte ein bisschen mehr kommen können“, meinte der TV-Bauer. Dass es letztendlich nicht für sie gereicht hat, bedauere er sogar. „Ihr frühes Ausscheiden hat mich ehrlich gesagt sehr getroffen. Das hat sie nicht verdient“, betonte der „Bauer sucht Frau“-Star.

Antonia Hemmer und Patrick Romer - eine Liebesgeschichte Antonia Hemmer und Patrick Romer lernten sich 2020 bei „Bauer sucht Frau“ kennen. Es funkte gleich zwischen dem schwäbischen Landwirt und der Kosmetikerin aus Hannover. Doch Antonia fühlt sich nicht wohl dabei, den Bauern mit ihren Konkurrentinnen teilen zu müssen und brach die Hofwoche vorzeitig ab. Die schöne Blondine ging Patrick aber nicht mehr aus dem Kopf – am Ende kamen die beiden doch noch zusammen. 2022 gewannen sie trotz großer Streitereien bei „Das Sommerhaus der Stars“ und räumten die Siegprämie in Höhe von 50.000 Euro ab. Am 16. November gaben sie ihre Trennung bekannt.

Patrick Romer wünscht Antonia Hemmer das Beste für ihre TV-Karriere

Nach Antonias Solo-Debüt im TV hofft Patrick Romer für seine Ex, dass es erfolgreich weitergeht. „Ich drücke ihr beide Daumen und würde mich freuen, sie noch in dem ein oder anderen Format zu sehen“, beteuerte er gegenüber IPPEN.MEDIA. Dabei merkte der Baden-Württemberger allerdings an: „Hoffe, ihr wächst das alles nicht über den Kopf.“

Bei „Kampf der Realitystars“ scheiterte Antonia Hemmer früh. Ihr Ex Patrick Romer findet das schade. © RTLplus; Instagram/ patrick_romer_

Denn Patrick sei in Formaten oft in Sorge um Antonia gewesen. „Ich habe in den Sendungen immer gemerkt, wie schwer ihr solche Formate fallen. Wie sehr sie diese Ausnahmesituationen sowohl physisch als auch psychisch belasten. Auch die Ausstrahlungen belasteten Antonia sehr. Ein Grund, weshalb sie ihre eigenen Formate nicht anschaut“, erklärte er. Bei „Das Sommerhaus der Stars“ konnten die beiden dennoch den Sieg holen. Nach der Trennung ließ Antonia Hemmer aber kein gutes Haar mehr an Patrick Romer. Verwendete Quellen: Ippen Media