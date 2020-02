Megastar zeigt sich in deutlich zu knappem Bikini - gewollter Blitzer? 

Rita Ora zeigt sich gerne freizügig auf Instagram. Auf einem Foto zeigt sich die Sängerin nun in einem extrem knappen Bikini - zur Freude ihrer Fans.

Popstar Rita Ora veröffentlicht auf Instagram* regelmäßig gewagte Fotos.

veröffentlicht auf Instagram* regelmäßig gewagte Fotos. Auf einem neuen Schnappschuss zeigt sie allerdings etwas mehr als gewöhnlich.

Oras Bikini sitzt deutlich zu knapp.

Update vom 18. Februar 2020: Die Sängerin Rita Ora genießt aktuell die heißen Temperaturen Kaliforniens. Im Garten ihres Hauses in Los Angeles entspannt die 29-Jährige - verständlich bei aktuell angenehmen 24 Grad Celsius. Wie gut es der britischen Sängerin mit kosovarischen Wurzeln geht, müssen natürlich auch ihre Fans mitbekommen. Daher postete Rita Ora ein Bild auf Instagram, auf dem jedoch nicht alles richtig zu sitzen scheint.

Rita Ora posiert extrem heiß heiß in knappem Bikini auf Instagram

Zum einen sieht die Pose, in der sich die Sängerin auf ihrem Gartenstuhl sonnt, nicht wirklich bequem aus. Zum anderen ist Oras schwarzer Bikini von äußerst knappem Ausmaß. Denn dieser erfüllt bei weitem nicht seinen eigentlichen Zweck. Ihren Fans scheint dies jedoch nicht zu stören - im Gegenteil.

Unter dem Post, der mit den tiefgründigen Worten „Genieße dein Leben. Bitte. Beschütze dein Herz und sei stolz auf dich“ versehen ist, tummeln sich zahlreiche positive Kommentare wie „Wow“, „Hot“ oder „I love you“.

Rita Ora zeigt sich heiß auf Instagram - ein Detail stiehlt ihr allerdings die Show

Erstmeldung vom 15. Januar 2020: Wenn Rita Ora nicht auf der Bühne steht, schießt sie Fotos für ihren Instagram-Account. Und das sind nicht nur simple Selfies oder Bilder der täglichen Mahlzeiten. Am liebsten präsentiert sich die 29-jährige Britin in schrillen Outfits wie knallbunten Kleidern mit ganz viel Tüll oder Hosenanzügen mit schrägen Mustern. An warmen Tagen reichen ihr aber auch knappe Bikinis oder Unterwäsche.

Kurz und knapp: Rita Ora liebt es, Haut zu zeigen. Ihr Instagram-Post vom 12. Januar ist da keine Ausnahme, nur sieht man darauf etwas mehr als gewöhnlich. Der Hingucker auf dem Bild ist jedoch ein ganz anderes, ziemlich seltsames Detail, das ihre Fans vollkommen verwirrt.

Rita Ora entzückt ihre Fans mit gewagten Fotos

Eigentlich sind es Rita Oras Follower auf Instagram bereits gewohnt die Künstlerin in knappen Outfits zu sehen. Sobald sie wieder einmal einen Ausflug ans Meer macht, folgen prompt Fotos der Sängerin in Bikinis, die oft etwas zu klein wirken. Für ein anderes Bild zog sie sogar komplett blank, doch das hatte einen tiefgründigen Hintergrund.

Auf einem Schnappschuss vom 12. Januar trägt sie zwar Kleidung, doch die lässt dank des durchsichtigen Spitzen-Stoffs einiges durchblitzen. Aber alles kein Problem für Ora, die ihre Arme auch noch zur Seite streckt und dadurch Blicke auf ihren hellblauen Body zulässt.

In den Kommentaren hagelt es Flammen-Emojis zusammen mit lobenden Äußerungen ihrer Fans und anderen Prominenten wie Sängerin Alexa Goddard: „Ich glaub, ich habe mich verliebt.“ DJ Diplo geht sogar noch etwas weiter, um seine Begeisterung auszudrücken: „Ich würde dir erlauben mich mit einem Auto zu überfahren, obwohl du keinen Führerschein hast.“

Ein Detail auf Rita Oras Foto verwirrt ihre Follower

Einige Instagram-Nutzer haben sich das Bild allerdings etwas genauer angesehen und sind irritiert von Oras Mobiliar. So hat nämlich das Sofa zwei Ventilatoren auf Fußhöhe. Ein User stellt deshalb die berechtigte Frage: „Verwirrt es noch jemanden, weshalb Ventilatoren im Sofa sind?“ Darauf Antwortet ein zweiter Nutzer: „Ich bin mir ziemlich sicher, dass nicht allein die Ventilatoren deine Aufmerksamkeit auf sich gezogen haben.“

Anscheinend doch, denn die seltsame Sitzgelegenheit thematisieren mehrere Fans von Rita Ora. Einer meint auch zu wissen, wozu die abstrusen Ventilatoren gut sind: „Ich wette, die Ventilatoren halten deine Knöchel schön kühl im Sommer.“

Rita Ora ist übrigens nicht der einzige Promi mit freizügigen Fotos, die wegen kurioser Details für Verwirrung sorgen. Heidi Klum ergeht es nämlich ganz ähnlich.

Rubriklistenbild: © picture alliance/Isabel Infantes/PA Wire/dpa



