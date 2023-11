Roland Kaiser ist froh über sein „nicht glattgebügeltes“ Gesicht

Roland Kaiser ist auch mit 71 Jahren noch fit und steht auf der Bühne. Der Schlagerstar hält aber nicht allzu viel von Schönheitsoperationen.

Münster – Für Roland Kaiser (71) steht 2024 wieder eine große Tour an. Selbst in fortgeschrittenem Alter hält sich der Schlager-Star fit und wirkt auf der Bühne agiler als manch jüngerer Kollege. Mit Schönheitsoperationen kann der Wahl-Münsteraner aber offenbar nichts anfangen.

Botox gegen Falten? Nein, danke – Roland Kaiser mag, wenn Gesichter „was erzählen“

„Ich finde es gut, ein Gesicht zu haben, das nicht glattgebügelt ist“, habe Roland Kaiser laut eines Berichts der „Neue Post“ erklärt, auf den sich „schlager.de“ beruft. „Mir gefallen Gesichter, die mir was erzählen besser als umgekehrt.“ Und Kaiser hat viel zu erzählen. 2010 musste er sich etwa einer Lungentransplantation unterziehen, nachdem bei ihm die chronische Lungenerkrankung COPD diagnostiziert worden war.

„Die ersten Jahre hatte ich die Diagnose ja konsequent nicht öffentlich gemacht, da ich meinen Fans gegenüber partout keine Schwäche zeigen wollte“, erzählte der Sänger im vergangenen Jahr der Nachrichtenagentur spot on news. „Bis es dann irgendwann einfach nicht mehr ging. Durch die Lungentransplantation vor 12 Jahren hat dann mein zweites Leben begonnen. Seitdem erlebe ich alles viel bewusster, aufmerksamer und gehe mit den Dingen viel sorgfältiger um - auch mit meinem eigenen Leben.“

Roland Kaiser ist auch mit 71 Jahren noch fit und steht auf der Bühne. Der Schlagerstar hält aber nicht allzu viel von Schönheitsoperationen. © IMAGO / Future Image

Schlagerstar Roland Kaiser lebt im Jetzt – und hält sich mit Sport fit

Roland Kaiser scheint zufrieden, wenn er auf seine Vergangenheit, aber auch auf das Jetzt blickt. „Es war natürlich eine Zeit der Erfolge, der sogenannten Plattenerfolge“, zitiert „schlager.de“ weiter. „Dennoch war es eine Zeit des Suchens und des Sich-Findens erstmal. Aber ich lebe jetzt lieber, offen gesagt, entspannter, ruhiger, gelassener.“

Im Gespräch mit „Deutsche Atemwegsliga e. V.“ und Prof. Marek Lommatzsch von der Uni Rostock, erklärte Kaiser Anfang Oktober, wie er sich fit hält. Im Keller seines Hauses stehe unter anderem ein Rudergerät, ein Fahrrad und ein Laufband: „Das mache ich jeden Tag eine Stunde.“ Unterwegs fahre er wenigstens Fahrrad.

Seine vielen Auftritte empfinde er nicht als Anstrengung. „Ich habe das irgendwann mal gesagt: Man sollte sich zu Beginn seines Lebens eine Beschäftigung suchen, die einem Spaß macht, dann muss man sein ganzes Leben nicht arbeiten“, erzählt Kaiser. „So kommt mir das vor, ich bin immer auf so einer Welle von Euphorie und Zufriedenheit.“ Er begreife aber, dass es sich um körperliche Anstrengung handle und man müsse dementsprechend auch sein Leben führen.

Apropos Roland Kaiser: Eben erst stieg in Dresden die große „Kaisermania“. Für Schlagerstar Roland Kaiser ist auch im kommenden Jahr noch längst nicht Schluss. Stattdessen verkündete Roland Kaiser jetzt, wann es 2024 so weit ist und was die Fans bei der „Kaisermania“ 2014 erwartet. Verwendete Quellen: schlager.de, spot on news, YouTube/Deutsche Atemwegsliga e.V.