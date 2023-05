„Schöne Überraschung“ – RTL-Moderatorin beendet Baby-Pause nach vier Monaten

RTL-Moderatorin Charlotte Maihoff hat wenige Wochen nach der Geburt ihres Kindes bereits ihr Comeback bei dem Privatsender in Köln gefeiert.

Dortmund – Charlotte Maihoff hat ihr Comeback bei RTL gefeiert. Der TV-Star moderierte am Dienstag (2. Mai) erstmals wieder die Sendung „RTL Aktuell“, nachdem sie monatelang eine Babypause machte und in Mutterschutz war. Ihr Comeback wurde nur einen Tag zuvor von ihrem Kollegen Peter Kloeppel angekündigt, wie RUHR24 weiß.

RTL-Star moderiert wenige Wochen nach Geburt schon wieder im TV

Schon als sich Charlotte Maihoff in den Mutterschutz verabschiedete, also kurz bevor die RTL-Moderatorin ihr Baby bekam, war klar, dass ihre TV-Rückkehr nicht lange auf sich warten lassen würde. Damals kündigte sie an, dass sie „zeitnah“ mit ihrem Wiedereinstieg planen würde.

Dass ihr Baby zur Welt gekommen ist, gab Charlotte Maihoff Anfang März 2023 bekannt – der Mutterschutz startete im Januar. Wann genau ihr Nachwuchs geboren wurde, ist derweil nicht bekannt. Dennoch lässt sich sagen, dass die Moderatorin nur zwei bis vier Monate lang Pause gemacht hat, bevor sie wieder vor der TV-Kamera von RTL stand.

Charlotte Maihoff feiert ihr TV-Comeback bei RTL: Zuschauer sind begeistert

Ihre Fans hat es gefreut, wie aus den Kommentaren zu einem Post auf Instagram hervorgeht, in dem sie sich nach ihrem ersten Einsatz zu Wort meldete. „So, erste Sendung nach meiner Rückkehr ist schon wieder geschafft. Und mir hat‘s Spaß gemacht. Wenn ihr wollt, sehen wir uns morgen gleich nochmal“, gab Charlotte Maihof bekannt (mehr TV-News auf RUHR24).

Auf das Wiedersehen scheinen sich die Fans mehr als nur zu freuen. Zum Comeback gab es eine Reihe positiver Kommentare. „Oh, was habe ich mich gefreut, heute Abend Ihre Stimme wieder gehört zu haben“, „Schön, dass du wieder da bist. Mama sein steht dir. Siehst wie immer super aus“ und „Es war so schön dich wieder zusehen“ sind nur drei von vielen Beispielen.

Ab sofort ist Charlotte Maihoff also wieder regelmäßig für den Privatsender im Einsatz. Die Moderatorin kriegt Arbeit und Familie offenbar sehr gut unter einen Hut. RTL hat derweil kürzlich entschieden, ein abgesetztes Magazin doch nicht einzustellen.