„Bauer sucht Frau“ bekommt neuen Ableger – Start schon nächste Woche

Von: Anna Quasdorf

Teilen

Die beliebte Kuppelshow „Bauer sucht Frau international“ geht am 1. Mai in die neue Staffel. Passend dazu zeigt RTL auch eine neue Sendung.

Deutschland – RTL bereitet sich derzeit auf die Ausstrahlung der fünften Staffel von „Bauer sucht Frau international“ vor, die in diesen Tagen starten wird. Die erste Episode wird am Montag, dem 1. Mai 2023, um 20.15 Uhr ausgestrahlt, weiß RUHR24.

„Bauer sucht Frau international“: Neue Staffel bei RTL läuft ab dem 1. Mai

Wie in den vergangenen Staffeln wird „Bauer sucht Frau international“ von Inka Bause moderiert, die auch die Moderatorin der Deutschland-Variante ist. Es wird jeweils am Montag- und Dienstagabend eine neue Episode bei dem Kölner TV-Sender RTL geben. In diesem Jahr sind acht Episoden geplant, eine mehr als im letzten Jahr. Das Staffelfinale ist für Ende Mai geplant.

Die vierte Staffel von „Bauer sucht Frau international“ hatte im vergangenen Jahr im Durchschnitt 3,2 Millionen Zuschauer und gewann im Vergleich zur dritten Staffel einige zusätzliche Zuschauer hinzu. Die dritte Staffel hatte im Sommer 2021 etwa 2,9 Millionen Fans, berichtet DWDL.

„Ralf, der Bauernreporter“ wird bei RTL nach „Bauer sucht Frau international“ ausgestrahlt

RTL plant zudem, jede Woche das Begleitformat „Ralf, der Bauernreporter“ auszustrahlen. Da die Sendung „Extra“ jetzt am Dienstagabend ausgestrahlt wird, wird „Ralf, der Bauernreporter“ nun am Montagabend gezeigt. Die erste Episode zeigt RTL am 1. Mai um 22.20 Uhr. In den folgenden Wochen wird die Sendung voraussichtlich nach „RTL Direkt“ um 22.35 Uhr ausgestrahlt (alle TV-News bei RUHR24).

Bauernreporter Ralf Herrmann (r.) bei „Bauer sucht Frau International“-Bauer Heiko auf La Palma © RTL

Zusätzlich zu „Bauer sucht Frau international“ und „Ralf, der Bauernreporter“ plant RTL zwei Specials für Donnerstag, den 4. Mai. Ein „Extra Spezial“ untersucht die „Geheimnisse unserer Discounter“ und wird zur Primetime ausgestrahlt. Am selben Abend wird Elena Bruhn um 22.35 Uhr ein Special über das Leben in Tokio präsentieren.