RTL zeigt noch mehr Martin Rütter: Hundeprofi bekommt eigene „Datingshow“

Von: Magnus Hoppe

RTL zeigt noch mehr Martin Rütter: Hundeprofi bekommt eigene „Datingshow"

Martin Rütter bekommt eine neue Sendung bei RTL. Mit dieser geht der Hundeprofi erstmals unter die „Datingshow“-Moderatoren.

Dortmund – Als Hundeexperte hat Martin Rütter (53) sich auf den Sendern Vox und RTL mittlerweile zu einer echten Instanz entwickelt. Seine Zuschauer können vom Hundeprofi immer wieder wertvolle Erziehungstipps für den eigenen Vierbeiner mitnehmen. Jetzt geht Martin Rütter für RTL auch unter die Verkuppler und versucht, „den richtigen zu finden“. RUHR24 klärt auf, was dahinter steckt.

Derzeit ist Martin Rütter mit „Die Unvermittelbaren“, wo es schon einmal zu einem Todesdrama kam, bei RTL im Programm zu sehen. Im neuen Jahr soll eine weitere Show mit ihm in das Repertoire des Fernsehsenders aufgenommen werden, wie das Medienmagazin DWDL berichtet.

In der neuen Sendung will der Hundeprofi zwei Parteien zusammenführen und so neue Beziehungen entstehen lassen – wie bei einer klassischen Datingshow. Doch bei der neuen RTL-Ausstrahlung geht es nicht zu wie bei den einschlägigen Datingformaten. Denn: Nicht zwei Menschen sollen zueinander finden, sondern Familien sollen den perfekten Hund vermittelt bekommen.

Martin Rütter ab 2024 mit neuer RTL-Show: „Dein perfekter Hund“

Der Name der neuen RTL-Show soll dementsprechend „Dein perfekter Hund“ lauten und Familien auf der Suche nach dem idealen Vierbeiner für sich unterstützen. Insgesamt 15 Familien möchte man so zu ihrem persönlichen Tierglück führen (weitere TV-News bei RUHR24).

Wie auf der Webseite von Martin Rütter zu lesen ist, scheint es dem Hundeprofi ein persönliches Anliegen zu sein, Familien den passenden Hund zu vermitteln. Da nicht jeder Hund zu einem passe „und die Entscheidung ein neues Familienmitglied aufzunehmen“ wohl überlegt sein sollte.

Bei der neuen RTL-Sendung „Dein perfekter Hund“ darf Martin Rütter nach DWDL-Informationen auf die Unterstützung von zwei weiteren Coaches zählen. Im Gespann mit Conny Sporrer und Ellen Marques möchte der Hundeprofi die verschiedenen Anforderungsprofile an ihr neues Familienmitglied bestmöglich erfüllen.

Sendestart und Ausstrahlungszeit von Martin Rütters neuer RTL-Show

Dem Medienmagazin zufolge ist der erste Ausstrahlungstermin der neuen „Verkupplungsshow“ von Hundeprofi Martin Rütter für den 7. Januar 2024 angesetzt. Insgesamt acht Mal sei das neue RTL-Format vor „Exclusiv – Weekend“ im Fernsehen zu sehen.

Die wichtigsten Infos zu Martin Rütters neuer RTL-Show im Überblick:

Name der Show: „Dein perfekter Hund“

„Dein perfekter Hund“ Sendestart: Sonntag, 7. Januar 2024

Sonntag, 7. Januar 2024 Ausstrahlungszeit: 16:45 Uhr

16:45 Uhr Sende-Rhythmus: Wöchentlich

Wöchentlich um 16:45 Uhr kann man dann dabei zuschauen, wie man den perfekten Familienhund für sich findet und worauf dabei zu achten ist. Es bleibt spannend, wie gut sich Martin Rütter und die beiden anderen Coaches als RTL-„Dating-Docs“ schlagen und ob noch weitere Staffeln folgen.