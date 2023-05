RTL ändert das TV-Programm – wegen der Deutschen Bahn

RTL meint wirklich in der Fernsehlandschaft Deutschlands noch eine Rolle zu spielen...Wer tritt den in der Analyse zusätzlich auf? Kai Ebel als rasender Bahnsteigsreporter oder Heiko Waßer als schwurbelnder Kommentator, der die Protagonisten zu ihren Affären befragt und alles "abschenkt", was er nicht versteht? Allerdings möchte ich klarstellen, dass ich Kai Ebel mochte, er ist einfach ein Unikat...