RTL holt Ulmens TV-Klassiker von ProSieben nach 20 Jahren zurück

Die ProSieben-Erfolgsserie „Mein neuer Freund" – damals mit Christian Ulmen – kommt zurück. Dieses Mal zu RTL.

Blamieren vor Freunden und Familie. Dieses TV-Comeback auf RTL verspricht ein unangenehmes Date-Wochenende voller Fremdscham für satte 10.000 Euro.

Dortmund – In den 2000er Jahren bekam Christian Ulmen (48) in dem Comedy-Klassiker „Mein neuer Freund“ seine erste Rolle in einer TV-Show. Das Format war geprägt von Unterhaltung, Fremdscham und jeder Menge kurioser Situationen. RTL holt das Versteckte-Kamera-Format nun zurück und überrascht mit einer RUHR24 bekannten und entscheidenden Veränderung.

RTL holt TV-Klassiker von ProSieben nach 20 Jahren zurück

Fast 20 Jahre ist es her, dass Christian Ulmen in der Comedy-Serie auf ProSieben den unangenehmen „neuen Freund“ spielte. Der Entertainer und Satiriker hatte damit gleichzeitig seine erste eigene TV-Show.

Die Show „Mein neuer Freund“ wurde „zwar von Kritikern geliebt, aufgrund geringer Einschaltquoten aber trotzdem eingestellt“, erklärt ProSieben selbst. In wenigen Wochen soll das Comedy-Format aber sein Comeback feiern. Diesmal bei RTL und mit ein paar Neuerungen.

Comedy- und Entertainment-Comeback auf RTL: Sie wird „meine neue Freundin“

Wie der Name schon verrät, wird bei „Meine neue Freundin“ eine Frau die unangenehme Person spielen, die für ordentlich Fremdscham sorgt. Die ehemalige „NightWash“-Moderatorin und Comedienne Luisa Charlotte Schulz (32) muss dann für jede Folge ein Wochenende lang in eine andere kuriose Rolle schlüpfen.

Denn bei der Show geht es darum, dass die Kandidaten „ein Wochenende lang eine sehr unangenehme Fremde als ihre ‚neue Freundin‘ ausgeben – und zwar glaubhaft!“, berichtet rtl.de. Gelingt das, gewinnt der Kandidat am Ende 10.000 Euro.

RTL holt TV-Klassiker zurück: Unangenehm sein ist erwünscht

Was erstmal einfach klingt, kann schnell unangenehm werden. Denn Familie und Freunden muss vorgegaukelt werden, dass es sich bei der Comedienne aus dem Ruhrgebiet um die neue Freundin handelt. Damit es nicht zu einfach wird, bringt sie den Kandidaten von einer haarsträubenden Situation in die nächste.

Abbrechen ist zwar eine Option, allerdings gibt es dann kein Geld mehr für die Teilnehmer. Schulz Verhalten wird so unerträglich, dass die Kandidaten sie garantiert nicht freiwillig, sondern nur gegen Geld daten werden. Auch Stefan Raab will auf RTL bald mit einer neuen Show für Unterhaltung sorgen.

Auf RTL+ startet im Dezember ein Comedy-Klassiker. Anstelle von Christian Ulmen (r.) wird Luisa Charlotte Schulz (l.) das Gesicht der Show. © RTL

TV-Comeback auf RTL wird „Unmoralisch“ und „komplett drüber“

Doch Luisa Charlotte Schulz freut sich über die Herausforderung und sich in ihren Rollen „unmoralisch daneben oder auch komplett drüber zu benehmen“, wie sie dem Sender RTL erklärt. Auch wenn Christian Ulmen bei der Neuauflage nicht mehr vor der Kamera stehen wird, mischt er weiterhin im Hintergrund mit.

In Sachen Peinlichkeit und Fremdscham ist der Jerks-Schauspieler nämlich Experte. Mit Rat und Tat steht er seiner Nachfolgerin dann bei „Meine neue Freundin“ beiseite und gibt Tipps, damit die Kandidaten auch ordentlich vor ihren Familien ins Schwitzen kommen.

Start der Comedy-Show auf RTL: Fremdscham ist hier Programm

Wer Comedy und Entertainment liebt, ist bei RTL genau richtig. Auch der Streamingdienst des Senders hat davon genug zu bieten. Ab dem 18. Dezember kann auf RTL+ dann wöchentlich eine der insgesamt sechs Folgen von „Meine neue Freundin“ geschaut werden.

