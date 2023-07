RTL kündigt Programmänderung an: TV-Comeback für Corona-Virologe Streeck

Von Anna Quasdorf schließen

Für Virologe Hendrik Streeck geht es zurück in den TV. Passend dazu wird der Montagabend bei RTL drastisch umgebaut.

Deutschland – RTL möchte sein Journalismus-Angebot erweitern – daher wird es in diesem Sommer immer am Montag ab 22.35 Uhr verschiedene journalistische Themen geben, die behandelt werden. Darüber berichtet RUHR24.

RTL will mehr journalistischen Inhalt zeigen und baut dafür den Montagabend um

Konkret bedeutet das: In den kommenden Wochen sind neue Ausgaben von „Spiegel TV“ und „Extra Spezial“ geplant. So geht es montags um 22.35 Uhr mit einem „Extra Spezial“ los, im Anschluss um 23.25 Uhr gibt es dann „Spiegel TV“. Doch auch über den Sommer hinaus plant der TV-Sender, weitere journalistische Themen am Montagabend zu behandeln, berichtet DWDL (alle News zu Promis und TV bei RUHR24).

Die Programmänderung bei RTL betrifft auch auch den Virologen Hendrik Streeck. Dieser war vor allem während der Corona-Pandemie in diversen Talkshows präsent – und feiert jetzt sein Comeback im TV. Am 7. August wird er zusammen mit der „Extra“-Reporterin Pia Schrörs auf „Virenjagd“ gehen, heißt es bei DWDL. Das Duo möchte untersuchen, wie zukünftig Pandemien vermieden werden können und welche Rolle Phagen in der Medizin in Zukunft spielen könnten.

Das bedeutet „Phagen“: Phagen (auch Bakteriophagen genannt) sind Viren, die spezifisch Bakterien infizieren und sie abtöten können. In der Medizin werden Phagen als alternative Therapieoption bei bakteriellen Infektionen eingesetzt. Sie werden gezielt ausgewählt, um die schädlichen Bakterien zu bekämpfen, ohne dabei den natürlichen Bakterienbestand im Körper zu stören. Phagentherapie kann eine alternative Behandlungsmethode sein, insbesondere wenn herkömmliche Antibiotika nicht mehr wirksam sind, beispielsweise aufgrund von Antibiotikaresistenzen. Die Forschung und Anwendung von Phagen in der Medizin befindet sich jedoch noch in einem frühen Stadium, und weitere Studien sind erforderlich, um ihre Wirksamkeit und Sicherheit zu bestätigen.

RTL gegen SMS-Betrüger: TV-Sender schickt Investigativreporter Felix Hutt in den Montagabend

Auch Investigativreporter Felix Hutt wird im Einsatz sein. In der Ausgabe des „Extra Spezial: Hallo Mama – auf der Jagd nach den SMS-Betrügern“ geht es um den bekannten Betrug per SMS, dass das eigene Kind das Handy verloren hätte und man es über eine neue Nummer bei Whatsapp kontaktieren solle – dahinter befindet sich allerdings ein Betrug, der schon viele Menschen um viel Geld gebracht hat (alle TV-News bei RUHR24).

Die Sonderausgabe der RTL-Sendung wird am 31. Juli um 22.35 Uhr ausgestrahlt. Hutt ist bei einem der größten Schläge gegen einen Betrügerring in Deutschland dabei und zeigt die Strukturen und Funktionsweisen des Netzwerks auf. Er möchte herausfinden, wer hinter dieser Betrugsmasche steckt und wohin das ergaunerte Geld fließt. Zusammen mit der Polizei Oberhausen begibt sich Felix Hutt auf Spurensuche und enthüllt, wie junge Erwachsene über Social-Media-Apps von den Kriminellen angeworben werden.

RTL spricht im Rahmen dieser journalistischen Sendungen am späten Montagabend auch von „mutigen Selbstexperimenten“, „emotionalen Schicksalen“ sowie der Aufdeckung von Skandalen und Missständen, heißt es bei DWDL.

