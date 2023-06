Rückfall deutet sich an: Große Sorge um Fürstin Charlène von Monaco

Von: Florian Schwartz

Nach ihrer Behandlung in einer Schweizer Spezialklinik ist Charlène von Monaco zurück auf dem royalen Parkett. Allerdings macht die Fürstin jetzt erneut einen besorgniserregenden Eindruck.

Monaco – Im letzten Jahr sorgte Charlène von Monaco (45) mit gesundheitlichen Problemen für Schlagzeilen. Die Monegassin war dem Palast über Monate hinweg ferngeblieben und hat mit eher beunruhigenden Bildern sich aus ihrer südafrikanischen Heimat in der Öffentlichkeit zu Wort gemeldet. Nachdem die Fürstin in einer Schweizer Klinik behandelt worden war, zeigte sie sich wieder an der Seite ihres Gatten Fürst Albert von Monaco (65). Doch jetzt scheint sich ein Rückfall anzudeuten, wie das BUNTE-Magazin berichtet.

Charlène von Monaco versetzt das Fürstentum erneut in große Sorge

Derzeit fährt das kleine Fürstentum Monaco groß auf. Der Grund: Am 31. Mai 2023 hätte Fürst Rainier († 81) seinen 100. Geburtstag gefeiert. Anlässlich des Jubiläums gibt es zahlreiche Veranstaltungen, Konzerte und Ausstellungen, die an das glamouröse Leben des 2005 verstorbenen Landesvaters erinnern. Da darf bei den Eröffnungen und Empfängen auch der Grimaldi-Clan nicht fehlen. Weitaus weniger glamourös sind jedoch die Auftritte der Nachfolgerin von Fürstin Gracia Patricia (52, † 1982).

Nachdem die Auftritte von Charlène in jüngster Zeit eher einen positiven Eindruck gemacht hatten, scheint sich jetzt ein Rückschlag anzukündigen. Bei offiziellen Terminen sieht man die 45-Jährige häufig mit versteinertem Gesichtsausdruck. Vor allem am Ehrentag des verstorbenen Regenten wirkte ihr Lächeln gequält. Diese alarmierenden Bilder versetzen auch die Monegassen erneut in große Sorge.

Charlène von Monaco: Für sie war kein Platz im Festkomitee

Inzwischen wird spekuliert, was hinter den ernsten und traurigen Auftritten der Fürstin liegen könnte. Wie bekannt wurde, durfte Charlène von Monaco im Gegensatz zu ihren Schwägerinnen Caroline von Hannover (66) und Stéphanie von Monaco (58) die Jubiläumsfeierlichkeiten nicht mitgestalten. Im Festkomitee war für die aktuelle Fürstin von Monaco kein Platz vorgesehen. Ob diese Ausgrenzung der Grund für Charlènes bedenkliche Auftritte war?

Die Auftritte von Charlène von Monaco (rechts) geben Grund zur Sorge. Ist die Nichtachtung ihrer Schwägerinnen der Grund? (Fotomontage) © IMAGO/Independent Photo Agency Int./picture alliance/dpa/PA Wire/Jacob King

Erst in den vergangenen Monaten zeigte sich der Palast zuversichtlich, dass Charlène wieder voll und ganz bei Hofe angekommen ist. Auch Ehemann Albert hat bestätigt, dass seine Gattin gesundheitliche Fortschritte macht. Sogar Charlènes Bruder Sean (40) war mit Kind und Kegel von Südafrika in das kleine europäische Fürstentum gezogen, um seine Schwester zu unterstützen. Die jüngsten Auftritte der Fürstin vermitteln jedoch den Eindruck, dass sie selbst zwölf Jahre nach ihrer Hochzeit in Monaco immer noch nicht Fuß gefasst hat.

Wo ist die Fürstin? Erst vor kurzem wurde über die Abwesenheit von Charlène von Monaco bei der Monte-Carlo Fashion-Week gerätselt. Verwendete Quellen: BUNTE-Magazin 24/2023