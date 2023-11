„Nach langem Kampf“: Food-Bloggerin Sally Özcan von „Sallys Welt“ verkündet Trennung

Von: Diane Kofer

Sally Özcan ist mit „Sallys Welt“ zu einer der erfolgreichsten deutschsprachigen Food-Bloggerinnen geworden – und auch privat schien alles bestens zu laufen. Doch jetzt hat sie traurige News.

Bruchsal – Sally Özcan (35) ist auf YouTube zum Star geworden. Ihr Kanal „Sallys Welt“ gehört zu den erfolgreichsten Channels zum Thema Kochen und Backen. Auch auf Instagram folgen der Bloggerin zahlreiche Fans, denen sie ab und zu ganz private Einblicke in ihr Leben gibt. Doch jetzt macht Sally bekannt, dass sie gerade eine schwere Zeit durchmacht: die Trennung von ihrem Mann.

Sally Özcan getrennt: Die Food-Bloggerin wollte ihre Liebe retten

Während ihrer „Let‘s Dance“-Teilnahme stand ihr Mann Murat noch hinter seiner Frau – jetzt hat Sally bekannt gegeben, dass die beiden in Zukunft getrennte Wege gehen. „Wir haben uns auseinandergelebt, sodass ein Miteinander immer schwerer wurde. Wir sind gescheitert. Nach einem langen Kampf um die Ehe haben wir es doch nicht geschafft. Also haben wir uns dazu entschlossen, uns zu trennen“, schreibt die zweifache Mutter auf Instagram. Ihre Beziehung habe in den vergangenen Jahren unter enormem Druck gestanden und dem nicht mehr standgehalten.

Es sei immer Sallys Traum gewesen, zu heiraten, Kinder zu bekommen und einem tollen Beruf nachzugehen – doch „das Leben schreibt manchmal andere Geschichten“. Sie müsse sich eingestehen, dass ein Schlussstrich womöglich die bessere Lösung sein könnte. „Es ist immer besser, zwei glückliche Herzen zu haben als ein gemeinsames gebrochenes. Murat und ich werden aber immer in Liebe miteinander verbunden sein. Wir sind die Eltern von zwei wundervollen Mädchen und werden immer eine Familie sein“, schreibt sie weiter und betont, dass zwischen den Ex-Partnern kein böses Blut fließt.

Zum Schutz ihrer eigenen Privatsphäre, und der ihrer Familie, wünscht sich die 35-Jährige keine weiteren Nachfragen. Die Trennung ist aber nicht die einzige tragische Erfahrung, die Sally in diesem Jahr machen musste. Anfang 2023 wurde bei der „Let‘s Dance“-Teilnehmerin eingebrochen. Verwendete Quellen: Instagram/ sallyswelt