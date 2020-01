Preisverdächtig? Schauspielerin Salma Hayek zeigt ihre „Golden Globes“ im Mega-Ausschnitt

Schauspielerin Salma Hayek postete ein Bild von sich in einem tief dekolletierten Kleid neben Kollegin Patricia Arquette von der Aftershow-Party der Golden Globes.

Die Schauspielerin Salma Hayek postete von der Verleihung der Golden Globes ein Bild, auf dem Sie zusammen mit ihrer Freundin und Schauspielkollegin Patricia Arquette zu sehen ist. Arquette gewann an dem Abend einen der begehrten Preise. Über 800.000 Likes erhielt Salma Hayek für ihren Post auf Instagram. Doch nicht allen Followern gefiel die freizügige Ansicht. „Goldene Brüste? Effektiv die goldenen Kugeln“, spottete ein User in den Kommentaren, ein anderer witzelte „goldene und große Tropfen“.

Zwei strahlende Stars in Feierlaune

Salmas Freundin Patricia Arquette wurde bei den Golden Globes als „beste Darstellerin einer Schauspielerin in einer Nebenrolle“ ausgezeichnet. Die Schauspielerin, die auf dem gemeinsamen Bild mit einem Wikinger-Helm im Gold-Outfit zu sehen ist gewährt auf dem Foto ebenfalls tiefe Einblicke. Salma Hayek ist bekannt dafür, dass Sie gerne figurbetonte Kleider trägt, gerne vor der Kamera posiert und dabei ihre weibliche Figur zeigt. Dabei ist der Schauspielerin auch schon der ein oder andere Fehler unterlaufen.

Selma Hayeks Foto auf Instagram gewährt tiefe Einblicke

Das gefällt vielen Fans der Schauspielerin, die die beiden Freundinnen als „hervorragende Schauspielerinnen!“ bezeichnen. Zudem gab es für das neue Foto auf Instagram viele Herz-Emoticons, Daumen-Hoch und Komplimente der Fans wie „schöne Salma“ oder .

Salma Hayek: „Ja, ich bin 53. Na und!?“

Die Schauspielerin erschien zur Verleihung der Golden Globes in einem hautengen Abendkleid von Gucci mit Beinschlitz bis übers Knie und einem echten Hammer-Ausschnitt. Erst vor wenigen Monaten feierte die mexikanischstämmige Schauspielerin ihren 53. Geburtstag und postete zu diesem Anlass ein Video von sich, in dem Sie sich in verschiedenen Szenen am Strand im seichten Wasser räkelte und dabei gekonnt in Szene setzt.

Aufmerksamkeit erregte Salma Hayek zuletzt mit den schweren Vorwürfen, die Sie gegen den früheren Produzenten Harvey Weinstein erhob.

