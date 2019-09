Sarah Lombardi macht Ankündigung auf Instagram: „Ich liebe nur Dich“ – Fans total aus dem Häuschen

Sarah Lombardi macht gemeinsam mit Musiker Pietro via Instagram eine Ankündigung, die bei ihren Fans für Schnappatmung sorgt. Tatsächlich geht es um Liebe.

Köln – „Ich liebe nur Dich“ - diese vier Worte und Sarah Lombardis Ankündigung, das Geheimnis hinter dem Liebesbekenntnis zu lüften, sorgen bei ihrer Instagram-Gefolgschaft (1,1 Millionen Follower) für Schnappatmung.

Sarah Lombardi und Pietro: Ein Duett auf die Liebe

Beide stehen sie in einem dunklen Raum. Sie wirft ihm einen schmachtenden Blick zu. Im Umgang miteinadner wirken sie vertraut. Sie sind beide Musiker. Sarah Lombardi (26), die in der elften Staffel der RTL-Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ den zweiten Platz belegte und der Musiker Pietro Basile aus München, den bislang kaum einer kennt. Zusammen haben sie ein Duett aufgenommen: „Ich liebe nur Dich“ heißt die Nummer, die am 13. September erscheinen soll.

Sarah Lombardi mit neuem Song - gemeinsam mit Pietro

Ein Videoausschnitt, der die beiden bei der Aufnahme des Songs in einem Tonstudio zeigt, sorgte unter Lombardis Followern für Begeisterung. „Jetzt hast du uns aber neugierig gemacht“, „Sooooo toll, ich kann es kaum erwarten“, „Wie geil, endlich singst du wieder“, lauten einige der Kommentare unter dem Post, die auf gesangliche Entzugserscheinungen unter Lombarbi-Fans schließen lassen – war es in letzter Zeit musikalisch doch eher ruhig um Sarah Lombardi. Die Veröffentlichung ihres letzten Studio-Albums „Zurück zu mir“ liegt inzwischen anderthalb Jahre zurück. Für Schlagzeilen sorgten stattdessen Gerüchte um eine Techtelmechtel mit einem TV-Mann oder ihre Reaktion auf verletzende Kommentare über ihre Oberweite.

Ein Liebes-Comeback der Sängerin mit ihrem Ex-MannPietro Lombardi (27) scheint derzeit allerdings nicht in Sicht. Vor drei Jahren, im Herbst 2016, endete die Liebe zwischen Pietro Lombardi und Sarah. Die beiden haben einen gemeinsamen Sohn, Alessio (4).

