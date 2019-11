Vanessa Blumhagen zeigt sich in Nachtwäsche: User bemerkt scharfes Detail

Vanessa Blumhagen hat ein doppelt scharfes Foto in Nachtwäsche gepostet, um für ein Produkt zu werben. Doch einem Nutzer fällt ein weiteres Detail auf.

Vanessa Blumhagen, Promi-Expertin aus dem Sat.1-Frühstücksfernsehen, hat ein neues Foto gepostet.

Mit Nachtwäsche bekleidet möchte sie damit ein Produkt bewerben. Viele finden den Anblick scharf.

Einem Nutzer fällt jedoch ein weiteres, tatsächlich scharfes Detail auf. Die TV-Frau klärt auf.

Hamburg - Vanessa Blumhagen und Instagram - eine nicht enden wollende Geschichte auffälliger Anblicke. Die Expertin aus dem Sat.1-Frühstücksfernsehen ist bekannt dafür, ihre Follower mit Augenweiden zu versorgen. Deswegen dürften inzwischen auch viele jener Menschen die Promi-Fachfrau kennen, die noch kein einziges Mal das morgendliche Magazin beim Privatsender eingeschaltet haben.

Unvergessen: ihr Oben-ohne-Foto von Ibiza. Aber auch beruflich ist Vanessa Blumhagen für spektakuläre Anblicke bekannt. Oder wie anders würden Sie diesen Ausschnitt bezeichnen? Von diversen anderen Outfits beim Frühstücksfernsehen ganz zu schweigen. Dazu gibt es bei Instagram noch Skurrilitäten wie das Foto, das Vanessa Blumhagen auf dem Klo (!) zeigt.

Video: Hier können Sie Vanessa Blumhagen oben ohne sehen

Vanessa Blumhagen: Werbe-Foto in Nachtwäsche

Jetzt gibt es ein neues Bild, das viele Blicke auf sich zieht. Das ist auch gewollt. Denn es ist ein Werbeposting. Blumhagen möchte für ein Gerät trommeln, das frisches Bohnengebräu zubereitet. Allerdings ist das nicht bei allen das Haupt-Gesprächsthema.

Einige stürzen sich auf den Anblick der Sat.1-Expertin. Die in ihrer Nachtwäsche aussieht wie frisch aus dem Bett geschlüpft. Viele finden das total heiß: „Auch ungeschminkt bist du eine Augenweide Vanessa“, heißt es in den Kommentaren. „Hot mehr davon“, „Du bist wunderschön“, „Wow. Super sexy“, „Du siehst richtig schnuckelig aus“ und „Süß siehste aus“ ebenso. Mancher wird gar vulgär. Oder auch beleidigend: „Die Frisur geht mal gar nicht.“

Vanessa Blumhagen hat gleich ZWEI Flaschen Chiliöl im Schrank

Doch ein User weist auf ein ganz anderes Detail hin. Das sich als scharf im Wortsinn erweist. Er hat den Hintergrund ganz genau beobachtet. „Was ist in den Flaschen mit rotem Inhalt? Himbeeressig?“, will er wissen. Und die Sat.1-Frau reagiert: „Chiliöl!“, stellt sie klar. „Hot“, findet der Nutzer das. Und es bleiben Fragen offen: Was will Vanessa Blumhagen mit gleich ZWEI Flaschen Chiliöl? Und was sagt ihr Werbepartner dazu, dass manche sich lieber über ihr Outfit und über das Öl unterhalten statt über Käffchen?

Unterm Strich hat Vanessa Blumhagen mit dem doppelt scharfen Foto aber geschafft, was sie immer wieder gerne macht: im Gespräch bleiben. Wer ein noch heißeres Foto sehen möchte, sollte aber lieber die Oben-ohne-Aufnahme konsultieren.

lin