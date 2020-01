GZSZ-Star zeigt versehentlich ALLES: Busen-Blitzer

Die RTL-Schauspielerin Isabell Horn war diese Woche auf der Berliner Fashion Week. Während einer Show passierte ihr ein unangenehmer Patzer - sie zeigte zu viel!

Berlin - Isabell Horn, für die GZSZ Fans besser bekannt als Pia Koch, war diese Woche auf der Berliner Fashion Week unterwegs. In einer wunderschönen Robe bezauberte sie ihre Fans auf dem roten Teppich. Während der Show passierte der hübschen Blondine ein Missgeschick.

GZSZ-Star sitzt bei Modenschau in Berlin in der ersten Reihe - dann passiert ihr ein Fauxpas

In ihrer Instagram-Story nahm Isabell Horn ihre Follower vor der Fashion Show mit. Zuerst stand ein Friseurbesuch auf dem Kudamm bei Promi-Stylist Shan Rahimkhan an, Haare und Make-Up wurden für die Modenschau hübsch gemacht. Danach warf sich die 36-Jährige in ihr verführerisch schönes Kleid. Die dunkelgrüne Samtrobe brachte das Dekolleté von Isabell Horn so richtig zur Geltung.

Kurz vor der Show machte sich Isabell Horn noch schnell auf den Weg in ein Kaufhaus. Der Grund: „Meine kleinen Brüste fallen aus dem Kleid raus. Es ist sicherer“, sagte sie in ihrer Instagram-Story. Besonders gut haben die Tapes wohl nicht geklebt.

Isabell Horn lächelt das kleine Missgeschick gekonnt weg

Während der Show von Designer Marcel Ostertag passierte dann das kleine Missgeschick, ihre Brust blitzte aus dem freizügigen Kleid, meldet Bild. Doch Schauspielerin Isabell Horn nahm die Situation mit Humor und lächelte aus der ersten Reihe in die Linse der Fotografen. Nach der Show posierte sie sogar noch für die Kameras.

