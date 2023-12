„Das Zehnfache von mir verdient“: „Der Alte“-Kollegin wundert sich über Rolf Schimpfs Altenheim-Umzug

„Der Alte“-Darsteller Rolf Schimpf musste aus finanziellen Gründen seine Seniorenresidenz verlassen – eine Kollegin versteht die Welt nicht mehr.

München – „Der Alte“-Star Rolf Schimpf (99), musste vor zwei Wochen trotz seines hohen Alters aus seiner bisherigen Seniorenresidenz, in der er 13 Jahre lebte, ausziehen. „Weil ihm die Kohle ausgeht“, hatte sein Arzt, Betreuer und Generalbevollmächtigter gegenüber bild.de angegeben. Jutta Kammann (79), eine frühere Kollegin, die ebenfalls in der Seniorenresidenz wohnt, äußerte sich fassungslos: „Mit 99 Jahren darf man den Mann hier doch nicht wegnehmen.“

„Der Alte“-Kollegin kann nicht nachvollziehen, warum Rolf Schimpfs Altenheim-Umzug nötig war

Die Tatsache, dass der berühmte Schauspieler in ein günstigeres Altenheim ziehen musste, weil nicht mehr genug Geld vorhanden sein soll, kann sie nur schwer glauben: „Mir hat er unzählige Male gesagt, dass er gut vorgesorgt hat. Und dass er so froh sei, dass er so viel Geld verdient hat, dass er sich einen sorgenfreien Lebensabend leisten kann“. So soll Schimpf in seiner Rolle als „Der Alte“ „enorm viel Geld“ verdient haben.

Da Kammann selbst ebenfalls in der Serie spielte und sich die Seniorenresidenz gut leisten kann, ist es ihr ein Rätsel, warum es beim berühmteren Kollegen dafür wohl nicht mehr reicht. „Nach eigenen Angaben das Zehnfache von mir verdient“, sagte sie bild.de. Und auch die Tatsache, dass dieser bis zum 82. Lebensjahr noch vor der Kamera stand und Geld verdient hat, gebe ihr zu denken. Auch bei Kult-Komiker Helge Schneider ist das Geld knapp.

„Der Alte“-Star Rolf Schimpf: Wo ist sein Vermögen geblieben?

Wohin ist Rolf Schimpfs ursprüngliches Vermögen also verschwunden? Eine mögliche Erklärung könnte vielleicht darin bestehen, dass das Leben in der Seniorenresidenz durchaus einen stolzen Preis hatte. So soll der Schauspieler dort für eine Zweizimmerwohnung inklusive Pflegeleistungen etwa 5.700 Euro im Monat bezahlt haben. Da er mit seinen 99 Lenzen inzwischen seit 13 Jahren dort lebte, wären dies (vorausgesetzt, der Preis hätte sich nie geändert) fast 900.000 Euro (Hochrechnung der Redaktion).

Rolf Schimpf in seiner Rolle als „Der Alte“ und Jutta Kammann. © United Archives/Imago und S. Adam/Future Image

Ob dies jedoch die einzige Erklärung dafür ist, dass der „Der Alte“-Darsteller nun etwas kürzertreten muss, wird man vermutlich nie erfahren. Man kann ihm nur wünschen, dass er sich trotz der Veränderung in seinem neuen zu Hause wohlfühlt. Während Schimpf oft viele Zuschauer begeisterte, kam der Münster-„Tatort“ am Sonntagabend nicht gut an. (cso) Verwendete Quellen: bild.de