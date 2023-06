30 Kippen am Tag: Kerstin Ott hört mit dem Rauchen auf

Von: Volker Reinert

Teilen

Schlagersängerin Kerstin Ott wollte eine Veränderung in ihrem Leben. Die gebürtige Berlinerin hat bereits in sehr jungen Jahren mit dem Rauchen angefangen. Jetzt, nach über 30 Jahren, hat sie ihrer Sucht den Kampf angesagt.

Köln – Radikaler Schritt von Schlager-Star Kerstin Ott (41). Lange Zeit hat Ott zu Zigaretten gegriffen. So seien es bis zu 30 Kippen täglich gewesen. Aber damit ist nun Schluss. Sie hat aufgrund von gesundheitlichen Problemen mit dem Rauchen aufgehört.

Bei Kerstin Ott sind die Glimmstängel von nun an passé

Noch vor sechs Wochen rauchte die 41-Jährige, wie auch schon die letzten 30 Jahre. Auch das Verlangen, an einer Zigarette zu ziehen, beherrscht Otts Leben auch heute noch tagtäglich. Im Interview mit bild.de hat sie verraten, dass es, vor allem in Stresssituationen oder generell im Alltag, einfach für sie dazugehört hat, sich eine Zigarettenpause zu gönnen. Ott – die durch den Song „Die immer lacht“ 2015 ihren großen Durchbruch feierte und es in den deutschen Single-Charts bis auf Platz zwei schaffte – erklärt: „Es ist nicht so einfach, die gewohnten Abläufe von früher zu bestehen, zum Beispiel die Zigarette zum Kaffee. Aber das schaffe ich dieses Mal“.

Die größten Skandale und Aufreger im ZDF-Fernsehgarten aller Zeiten Fotostrecke ansehen

Kerstin Otts Ehefrau Karoline Koeppen, mit der sie seit 2017 verheiratet ist und zwei Töchter hat, hörte vor kurzer Zeit ebenfalls mit dem Rauchen auf. Ott hat in dem Interview auch über die Gründe ihres plötzlichen Raucherstopps gesprochen: „An erster Stelle hat es gesundheitliche Gründe gehabt. Ich habe aufgehört zu rauchen, weil ich langsam Auswirkungen gespürt habe. Morgens fing es an mit Husten.“ Außerdem fand Kerstin Ott eine Sache beim Rauchen auch besonders lästig: „Der ständige Stress, noch irgendwo schnell eine rauchen zu müssen, war immer nervig. Der Geruch ist ebenfalls nicht toll.“

Seit der Corona-Pandemie wird wieder mehr geraucht Ging die Raucherquote in den letzten Jahren immer weiter zurück, so ist der Anteil der Raucher in Deutschland ab 14 Jahren - vor allem seit der Corona-Pandemie - wieder gestiegen. In einer Langzeitstudie wurde ermittelt, dass der Anteil der Raucher bei über einem Drittel (34,5 Prozent) liegt, wie aus der repräsentativen „Deutschen Befragung zum Rauchverhalten“ (Debra) hervorgegangen ist. Vor der Pandemie - also vor März 2020 - waren es etwa 27 Prozent. Ein Viertel mehr Menschen rauchen somit mehr, als noch vor Corona.

Kerstin Ott ist stolz auf sich

Der Schlager-Star – der seit Juni 2023 nach einer Auszeit auch schon wieder zurück im Studio ist, um neue Songs aufzunehmen – habe seit der Zigaretten-Abstinenz schon deutliche gesundheitliche Fortschritte gemacht, wie sie mitteilte.

Schlagerstar Kerstin Ott hat nach über 30 Jahren mit dem Rauchen aufgehört. Auch ihre Ehefrau Karoline Koeppen raucht nicht mehr. © IMAGO / APress &IMAGO / Bildagentur Monn

So sei ihr Raucherhusten schon besser geworden: „Ich fühle mich gut und bin sehr stolz, dass ich durchhalte. Ich merke schon deutlich die Verbesserung der Atemwege“, so die Sängerin. Auch zum Thema Gendern hat sich Kerstin Ott erst kürzlich geäußert und erzählt, was sie davon hält. Verwendete Quellen: t-online.de, bild.de