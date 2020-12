Schlager-Star teilt Bild aus Badewanne und offenbart geheime Leidenschaft - Fans lachen über besondere Vorliebe

Schlager-Sängerin Kerstin Ott („Die immer lacht“) teilt ein Bild aus der Badewanne. Ihre Fans lachen über die geheime Leidenschaft, die sie damit verrät.

München - „Wichtige Dinge müssen erledigt werden“, schreibt Kerstin Ott bei Instagram*. Vorweihnachtlicher Stress in der Adventszeit? Keineswegs. Ganz ironisch kommentiert sie ein Foto aus der Badewanne. Die Schlager-Sängerin gönnt sich eine Auszeit im Schaum und frönt ihrem Hobby, das bisher wohl kaum einer kannte.

Kerstin Ott (Schlager) mit Donald Duck in der Badewanne - „Wie cool ist das denn“

„Wie cool ist das denn?! Mit Donald Duck in der Badewanne“, freut sich ein Fan. Kerstin Ott hat sich einen Comic mit ins Schaumbad genommen. Die tollsten Geschichten von Donald Duck genießen gerade offenbar höchste Priorität bei der 38-Jährigen. Ihre Follower* sind von dieser geheimen Leidenschaft bestens amüsiert. Unzählige lachende Smileys füllen die Kommentarspalte. „Jawohl ... ganz wichtig.“

Sängerin Kerstin Ott teilt Foto aus Badewanne: Fans wundern sich - „Sieht aber nicht so entspannt aus“

Obwohl sich die Sängerin („Die immer lacht“) also gerade Zeit für ihre besondere Vorliebe nimmt, schaut sie doch reichlich streng auf das Büchlein in ihrer Hand. „Sieht aber nicht so entspannt aus, wie es in der Wanne sein sollte“, wundert sich darüber ein User, aber, „Disney ist super. Schönen zweiten Advent noch.“ Ein anderer adelt das Donald-Duck-Heft kurz und prägnant als „Chef-Lektüre“. „Genau so muss das“, hält ein anderer fest.

Doch die zusammengekniffenen Augen der Künstlerin lassen die Fans nicht los. Braucht sie etwa eine Sehhilfe? „Bitte ein Lesebrille benutzen, sonst werden die Falten an der Nasenwurzel immer tiefer“, rät ein Fan wenig schmeichelhaft.

Kerstin Ott (Die immer lacht): Tour 2020 verschoben - Zeit für Schaumbäder und Comics

Dass Kerstin Ott gemütlich Zeit findet, ihre Augen im Schummerlicht der Badewanne einem Stresstest zu unterziehen, liegt auch an einem weniger erfreulichen Grund. Die Corona*-Pandemie - da ist Ott beileibe nicht die einzige Künstlerin - hatte ihre Tour-Pläne durchkreuzt*. „So schade, heute wären wir in München bei deinem Konzert", geht das auch einer Userin nicht aus dem Kopf.