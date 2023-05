„Haben gute Chancen“: voXXclub sicher – Lord of the Lost werden ESC-Blamage entgehen

Von: Jonas Erbas

Als echte Musikliebhaber steht der ESC bei voXXclub hoch im Kurs. Am Samstag drückt die Schlagerband natürlich Lord of the Lost die Daumen – und rechnet den Rockern gute Chancen aus, wie sie im Interview mit IPPEN.MEDIA verraten.

Palma – Als IPPEN.MEDIA am Mittwoch (10. Mai) die fünf voXXclub-Mitglieder Bini, Michi, Flo, Christian und Stefan im Rahmen der „Schlagersterne Mallorca“ in Palma trifft, ist die Stimmung bombastisch. Kein Wunder: Bei dem zweitägigen Event zählt die stimmungsvolle Schlagerband nicht nur zu den heiß ersehnten Highlights des ersten Abends, sondern hat mit „Känguru“ auch eine brandneue Single im Gepäck, die in der Stierkampfarena von Palma ihre Weltpremiere feiert. Um aktuelle Musik geht es auch im Interview – immerhin steht am Samstag (13. Mai) der „Eurovision Song Contest“ an.

Schlager beim „Eurovision Song Contest“? Für voXXclub auf jeden Fall denkbar

Auch voXXclub träumten 2018 davon, Deutschland beim ESC (damals in Lissabon) zu vertreten, mussten sich allerdings im Vorentscheid geschlagen geben. Nach Ikke Hüftgolds diesjährigem Vorrunden-Aus wurden kritische Stimmen laut, Schlager habe ohnehin nichts beim größten Musikwettbewerb verloren. „Das ist total falsch“, findet voXXclub-Sänger Flo und fügt an: „Es gibt viele tolle Schlagersongs, die eine Aussage haben, die einen mitnehmen“ – ein Urteil, dem seine Bandkollegen ausnahmslos zustimmen: „Der ESC steht doch für Offenheit und Toleranz, nicht für Schubladendenken“, fügt Michi an.

Der Einschätzung, dass Schlager nicht ESC-tauglich sei, widersprechen voXXclub im IPPEN.MEDIA-Interview entschieden – und liefern dafür aussagekräftige Argumente: Zum einen sei „Schlager ja nicht gleich Schlager“, erklärt Bandmitglied Stefan, zum anderen werde niemand sagen „Oh, geiles Lied, aber ich lasse dich nicht gewinnen, weil es Schlager ist“, glaubt Beatboxer Bini. „Mit dem Song, mit dem man dort antritt, muss man auffallen – das ist das Wichtigste!“, urteilt Flo. Das habe Deutschland zuletzt größtenteils nicht geschafft.

voXXclub loben deutsche ESC-Kandidaten Lord of the Lost: Top 10 statt Total-Blamage?

„Die Jahre, in denen wir kaum Punkte bekommen haben, war das nicht, weil die Nummer schlecht war, sondern weil man sich an dem Song zu wenig gerieben hat. Zu wenige fanden ihn richtig geil oder richtig scheiße“, erläutert Flo weiter. Von Lord of the Lost sei man jedoch überzeugt: „Ich glaube, dass wir dieses Jahr gute Chancen haben – egal, ob man die Nummer mag oder nicht. Die Band ist super sympathisch, die fallen auf.“ Eine Total-Blamage schließen die voXXclub-Mitglieder 2023 aus, rechnen sogar mit einer ESC-Platzierung innerhalb der Top 10.

2023 soll für Deutschland beim „Eurovision Song Contest“ alles anders werden: Auch voXXclub glauben, dass Lord of the Lost ganz großen ESC-Blamage entgehen werden, wie die Schlagerband IPPEN.MEDIA im Interview auf Mallorca verriet © Martin Meissner/AP/dpa & Lisa Klugmayer/IPPEN.MEDIA

Ob die Schlagerband richtig liegt, zeigt sich schon sehr bald, beim „Eurovision Song Contest“-Finale in Liverpool. Einen ausführlichen Nachbericht zu den „Schlagersternen Mallorca“ sowie weitere spannende Einblicke und Interviews von vor Ort gibt es demnächst bei IPPEN.MEDIA. Eine Szene des ersten Abends bleibt wohl vielen in Erinnerung: Während seines Konzerts wies Howard Carpendale einige Zwischenrufer souverän zurecht. Verwendete Quellen: voXXclub-Interview mit IPPEN.MEDIA im Rahmen der „Schlagersterne Mallorca“ Hinweis: IPPEN.MEDIA durfte im Rahmen eine Pressekooperation an „Schlagersterne Mallorca“ teilnehmen und von dort berichten