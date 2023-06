Naddel wird Schlagersängerin: Erster Auftritt mit Andreas Ellermann beim „Schlagermove“

Von: Melanie Habeck

Nadja Abd el Farrag geriet zuletzt immer wieder mit wirren TV-Auftritten in die Schlagzeilen. Trotzdem zieht es sie nun gemeinsam mit ihrem Unterstützer Andreas Ellermann erneut auf die Bühne – als Schlagersängerin.

Hamburg – In den letzten Wochen war Nadja Abd el Farrag (58) häufig gemeinsam mit Andreas Ellermann (58) unterwegs. Der Multimillionär möchte der TV-Bekanntheit dabei helfen, ihr aktuell recht chaotisches Leben zu sortieren. Nun hat er offenbar auch einen neuen Karriereweg für die 58-Jährige im Sinn: Gemeinsam mit dem Hamburger soll Naddel beim „Schlagermove“ – bei dem bis zu 500.000 Schlager-Fans erwartet werden – als Sängerin auftreten.

Neue Karriere für Nadja Abd el Farrag? Beim „Schlagermove“ performt sie einen Hit von Rex Gildo († 63)

Zuletzt war Nadja Abd el Farrag in aller Munde, weil sie bei einem Auftritt in Sat.1 völlig neben der Spur wirkte. Auch ihr treuer Wegbegleiter Andreas Ellermann berichtete immer wieder davon, dass Naddel ihr Leben derzeit nicht im Griff hätte. Doch trotzdem hat der Geschäftsmann nun große Pläne für sein Sorgenkind: Auf seinem Instagram-Kanal kündigt er einen gemeinsamen Auftritt beim Hamburger „Schlagermove“ an. „Wir beide sind dabei und singen für euch auf der Reeperbahn. Wir haben noch viele Überraschungen dabei“, heizt er die Neugierde seiner Community an.

In einem Bremer Tonstudio nahmen Nadja Abd el Farrag und Andreas Ellermann mit „Fiesta Mexicana“ einen Hit der Schlager-Legende Rex Gildo († 63) neu auf. „Ich war ja früher eng mit Rex Gildo befreundet, habe einige Sendungen mit ihm gedreht. Er hat immer zu mir gesagt: Wenn einer den Titel noch mal neu macht, dann du“, erklärt Andreas Ellermann in einem Bild-Interview.

Nadja Abd el Farrag: Ihre Beziehung zu Dieter Bohlen Nadja Abd el Farrag wurde am 5. März 1965 in Hamburg als Tochter einer Deutschen und eines Sudanesen geboren. Bekanntheit erlangte sie vor allem durch ihre Beziehung zu Pop-Titan Dieter Bohlen (von 1989 bis 1996 und von 1997 bis 2001). Kennengelernt haben sich die beiden durch Dieter Bohlens Musikprojekt „Blue System“. Naddel war in der Band als Backgroundsängerin engagiert worden. Im Jahr 1996 – als Naddel und Dieter Bohlen kurzzeitig getrennt waren – lernte der „Modern Talking“-Sänger Verona Feldbusch (heute Verona Pooth) kennen, die er sogar heiratete. Nach einer vierwöchigen Ehe erfolgte die Trennung. Kurze Zeit später kam Bohlen wieder mit Nadja Abd el Farrag zusammen.

Nach wirren Auftritten: Gelingt Nadja Abd el Farrag ein Bühnen-Comeback?

Es wäre tatsächlich nicht das erste Mal, dass sich Naddel musikalisch ausprobiert. Auch für ihren Ex Dieter Bohlen (69) und sein Projekt „Blue System“ stand die ehemalige Fernsehmoderatorin bereits als Backgroundsängerin hinter dem Mikrofon. Jahre später versuchte sie sich zudem als Ballermann-Sängerin, zerstritt sich aber immer wieder mit den Veranstaltern.

Nadja Abd el Farrag und Andreas Ellermann wollen jetzt musikalisch durchstarten: Beim Hamburger „Schlagermove" werden die beiden zusammen auftreten. Naddel hat sich bereits öfter als Sängerin probiert.

Vielleicht läuft es in der Schlagerwelt jetzt besser für Nadja Abd el Farrag, sodass sie mit ihrem Bühnen-Comeback endlich wieder für positive Schlagzeilen sorgt. Erst kürzlich war das Netz in Aufruhr, weil Naddel bei einer Autofahrt mit Andreas Ellermann nicht angeschnallt war. Verwendete Quellen: Instagram/andreasellermann; Bild.de