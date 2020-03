So privat wie selten zuvor: Vanessa Mai postet Schnappschuss aus dem Urlaub

Sensationsanblick auf Instagram: Deutsche Schlagersängerin zeigt zum ersten mal ihren Ehemann auf Instagram. Ihre Fans sind begeistert von der jungen Liebe.

Die Schlagersängerin Vanessa Mai lässt viele Männer Herzen höher schlagen, doch ihr Herz schlägt nur für einen. Es hat sie jedoch einiges an Arbeit und Mühen gekostet, um ihren Traummann davon zu überzeugen, dass sie auch seine Traumfrau ist.

Doch der Kampf um seine Liebe ist mittlerweile lange her. Seit 2013 ist Vanessa Mai mit ihrem Manager Andreas Ferber zusammen, seit 2017 sind die beiden glücklich verheiratet. Vor kurzem zeigte sie ihren Fans via Instagram wie glücklich die beiden zusammen sind und postete zur Abwechslung mal ein weniger aufreizendes Foto von sich.

Sängerin Vanessa Mai strahlt mit ihrem Ehemann auf Instagram um die Wette

Am Sonntag zeigte die Sängerin ihrenEhemann Andreas Ferber stolz den Fans. Das glückliche Paar strahlt dabei um die Wette.

Dabei setzt dieSchlager-Prinzessin ein Statement. Unter das gemeinsame Bild schreibt sie: „If you love what you are doing, you will be successful.“ (deutsch: Wenn du liebst was du machst, wirst du erfolgreich sein.). Im letzten Jahr hatte die Sängerin mit einem Karriere-Knick zu kämpfen. Ihre Tournee wurde abgesagt und auch sonst warVanessa Mai als Sängerin nicht wirklich gefragt. Durch die schwere Zeit half ihr Andreas. Wie sie der Gala berichtete, brachte diese harte berufliche Zeit das Paar noch näher zusammen: „Das hat uns aber noch mal richtig zusammengeschweißt. In so einer Situation merkt man auch, ob man als Paar besteht oder sich besser trennt.“

Schlagersängerin Vanessa Mai überrascht ihre Fans mit bravem Partner-Foto

Normalerweise zeigt sich Vanessa Mai eher freizügig und präsentiert stolz ihren Traumkörper.

Deshalb ist das süße Foto von den beiden Verliebten etwas Besonderes und lässt ihre Fans tief in ihr gemeinsames Privatleben mit Andreas blicken. Die Fans sind begeistert, kommentieren: „So sieht Liebe aus“ unter das Bild und wünschen dem Paar eine schöne gemeinsame Zukunft.

