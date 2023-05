„Geht mal saufen“: Howard Carpendale weist Zwischenrufer bei Auftritt auf Mallorca zurecht

Zwischenrufe bei Konzerten sind keine Seltenheit, stören aber gewaltig. Wie man mit einer solchen Situation souverän umgeht, machte Howard Carpendale beim „Schlagersterne“-Event auf Mallorca vor.

Palma – Für Howard Carpendale (77) war der Abschluss des ersten „Schlagersterne“-Abends fast ein Heimspiel – und das, obwohl der deutsch-südafrikanische Hitmacher in seiner langen Karriere noch nie zuvor öffentlich auf Mallorca aufgetreten war. Das Publikum trug seinen „Howie“ regelrecht auf Händen, jubelte, tanzte, sprang und sang mit. Die gute Stimmung konnten selbst einige Zwischenrufer nicht trüben, die der „Nachts, wenn alles schläft“-Sänger schnell souverän in ihre Schranken wies, wie IPPEN.MEDIA live vor Ort mitbekam.

Howard Carpendale begeistert „Schlagersterne“-Publikum – trotz dreister Zwischenrufer

Die Jahrzehnte an Bühnenerfahrung, die Howard Carpendale vorweisen kann, waren gleich zum Auftakt („Hello Again“) seines „Schlagersterne“-Einstands noch bis in die hintersten Reihen der alten Stierkampfarena in Palma zu spüren. Obwohl zuvor bereits Schlagerstars wie Ross Antony (48), voXXclub oder Matthias Reim (65; mitsamt Sohn Julian, 27) der Menge eingeheizt hatten, war am späten Abend noch genug Kraft übrig, um „Howie“ einen ihm würdigen Empfang zu bereiten.

Eine kleine Gruppe an ausgelassen feiernden Besuchern verwechselte die Location des von Andrea Kiewel (57) moderierten Schlagerevents allerdings wohl mit dem rund elf Kilometer entfernten Ballermann – und unterbrach Howard Carpendale mit launigen Partyschlager-Gesängen, als der gerade über die Entstehungsgeschichte seines Mega-Hits „Tür an Tür mit Alice“ sprach.

Zwischenrufer fordern Ballermann-Musik – Howard Carpendale rät ihnen: „Geht mal saufen“

Halb verdutzt, halb empört, bat Howard Carpendale die Feierwütigen mit einem energischen „Pssssst, Moment!“ um Ruhe und wies die störenden Zwischenrufer anschließend zurecht: „Ihr wollt Ballermann hören, ne? Da seid ihr an der falschen Stelle“, wandte er sich in die Richtung, aus der das Johlen zuvor gekommen war. „Geht mal saufen in Arenal“, riet er den Störenfrieden, bevor er sein eigentliches Programm fortsetzte.

Für seine Ansage erntete der 77-Jährige lauten Applaus von den Tribünen, immerhin war man größtenteils offenbar ganz bewusst zum zweitägigen „Schlagersterne"-Festival gekommen, anstatt sich Mallorcas berühmt-berüchtigter Feiermeile hinzugeben. Einen ausführlichen Nachbericht zu der hochkarätig besetzten Veranstaltung sowie spannende Einblicke und Interviews von vor Ort gibt es demnächst bei IPPEN.MEDIA. Auch die Saison der großen TV-Schlagershows ist endlich wieder angelaufen: Anlässlich dessen enthüllte Stefan Mross (47) jüngst, was bei „Immer wieder sonntags" backstage passiert.