Schlagerstar Heino bittet Fans nach Hannelores Tod um Unterstützung

Drucken Teilen

Nach dem Tod seiner Hannelore kommt auf Heino erneut ein schwerer Tag zu, an dem die Erinnerung an seine Frau sehr präsent sein wird. Deshalb hofft er auf Hilfe seiner Fans.

Kitzbühel – Schlagerstar Heino durchlebt wohl die schwerste Zeit seines Lebens: Nach 44 Jahren Ehe ist seine Hannelore am 8. November gestorben. Das Paar war durch die gemeinsame Liebe zur Musik eng verbunden. Deshalb zieht es Heino auch in seiner Trauer zurück auf die Bühne, in der Hoffnung, dort etwas Trost bei seinen Fans zu finden.

Heino braucht die Unterstützung seiner Fans bei seiner Kirchentournee

Im Gedenken an seine geliebte Ehefrau will der Sänger seine geplante Kirchentournee „Die Himmel rühmen“ absolvieren. Der erste Auftritt wird am kommenden Freitag, den 24.11.2023 in der Dresdner Kreuzkirche gemeinsam mit Anita Hegerland (von Anita & Roy Black) und Franz Lambert (Fifa Hymne) stattfinden.

Heino und Hannelore waren 44 Jahren unzertrennlich: Ihre Liebe in Bildern Fotostrecke ansehen

Für Heino, dessen Hannelore ihm auch immer ehrliches Feedback gab, wird es das erste Mal seit dem Tod seiner Frau am 8. November sein, dass er wieder auf der Bühne steht. Sicher wird er mit zahlreichen Erinnerungen an gemeinsame Lieder und Auftritte mit oder in Begleitung seiner Frau konfrontiert werden. Deswegen hat sich sein Management auf Facebook nun an seine Freunde und Fans gewandt und darum gebeten, dass sie ihn in diesen schweren Stunden unterstützen.

Heinos „schwierigstes Konzert in seiner Karriere“ steht bevor

Das kommende Konzert in der Landeshauptstadt Sachsens wird in dem Facebook-Post als Heinos „schwierigstes Konzert in seiner Karriere“ bezeichnet. Weiterhin wird dort aufgefordert: „Er braucht Euch jetzt mehr denn je! Kommt in die Dresdner Kreuzkirche und singt mit Heino!“. Es seien auch noch Restkarten verfügbar.

Nach dem Tod seiner Hannelore kommt auf Heino erneut ein schwerer Tag zu, an dem die Erinnerung an seine Frau sehr präsent sein wird. Deshalb hofft er auf Hilfe seiner Fans. (Fotomontage) © IMAGO/Tinkeres & IMAGO/Hartenfelser

Sicher werden Heinos Fans zahlreich erscheinen, um dem Sänger Trost zu spenden. Unter dem Facebook-Post drücken einige bereits ihr Mitgefühl aus. „Wir wünschen dir ganz viel Kraft und an diesem Abend sind wir in Gedanken ganz besonders bei dir“ oder „Lieber Heino mein aufrichtiges Beileid und viel Kraft für die nächste Zeit“, ist dort beispielsweise zu lesen. Heino verabschiedete sich bereits mit 44 Rosen von seiner großen Liebe. (cso) Verwendete Quellen: facebook, merkur.de