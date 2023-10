„Bösartig“: Schlagerstar Heintje an Hautkrebs erkrankt

Von: Elena Rothammer

Mit seinem Hit „Mama“ wurde Heintje als Kind berühmt. Jetzt berichtet der Schlagerstar von gesundheitlichen Sorgen: Bei ihm wurde Krebs diagnostiziert.

Moresnet – Hendrik Nikolaas Theodoor „Hein“ Simons, besser bekannt als Heintje (65), steht seit seiner Kindheit auf der Bühne. Seinen größten Hit „Mama“ sang er 1967 im Alter von gerade einmal 12 Jahren und wurde zum Schlagerstar. Jetzt machen allerdings besorgniserregende Nachrichten die Runde: Bei Heintje wurde Hautkrebs festgestellt.

Schlagerstar Heintje über Krebsdiagnose: „Es war bösartig“

Laut schlager.de sprach der 68-Jährige mit Freizeit Revue über seine gesundheitlichen Probleme. Zunächst habe er nur eine Wunde an seiner Nase bemerkt. Sein Hausarzt habe ihn jedoch direkt zu einem Hautarzt überwiesen. Dort folgte dann nach mehreren entnommenen Hautproben die schreckliche Erkenntnis: schwarzer Hautkrebs.

„Es war bösartig. Sie mussten es herausschneiden. Wenn sich das weiter entwickelt hätte, hätte das auch aufs Auge gehen können, dann wäre das Auge weg. Da kann man wirklich Angst bekommen“, erinnerte sich Heintje an die sorgenvolle Zeit. Doch er hatte Glück im Unglück: Der Krebs wurde rechtzeitig entdeckt und hat noch nicht gestreut.

Nach Krebsdiagnose: Heintje bleibt optimistisch

Im Gespräch mit Freizeit Revue zeigte sich der Sänger optimistisch. Nach etwa sechs Monaten sei alles vorbei gewesen, auch wenn ihn die Nachwirkungen immer noch begleiten. „Das dauert so seine Zeit. Ich muss jetzt in kürzeren Abständen alle paar Monate zum Arzt“, merkte er dennoch an. Außerdem wolle der Musiker von nun an die Sonne meiden.

Dank seines Hits „Mama“ wurde Heintje als Kind berühmt. Jetzt machen jedoch besorgniserregende Nachrichten die Runde. © IMAGO/Matthias Wehnert & IMAGO / United Archives

Ab dem 2. Dezember wird er dann aber wie geplant auf Weihnachtstournee gehen. Andere Schlagerkollegen hingegen stecken bereits mitten in ihrer Tour. Helene Fischer wurde jüngst sogar während ihrem Auftritt das Mikro aus der Hand gerissen. Verwendete Quelle: schlager.de; Freizeit Revue