Schlagerstar Semino Rossi trauert um seine Mutter

Semino Rossi stand seiner geliebten Mutter Esther immer sehr nah. Nun musste sich der Schlagerstar von ihr verabschieden. Bei Instagram widmet er ihr rührende Zeilen.

Semino Rossi stand seiner geliebten Mutter Esther immer sehr nah. Nun musste sich der Schlagerstar von ihr verabschieden. Bei Instagram widmet er ihr rührende Zeilen.

Tirol – Semino Rossi (61) und seine Mama Esther standen sich zeitlebens so nahe, wie sich Mutter und Sohn nur nahestehen können. Die gebürtige Argentinierin ermöglichte ihm seine Karriere und war immer sein größter Fan, seine größte Unterstützung und seine wichtigste Vertraute. Nun ist sie im Alter von 86 Jahren verstorben. Auf Instagram gibt Semino Rossi die traurige Nachricht mit emotionalen Worten bekannt.

Widmung auf Instagram: Schlagerstar Semino Rossi verabschiedet sich von seiner Mutter

Der Sänger hält seine Fans auf seinen Social-Media-Kanälen regelmäßig über sein Leben auf dem Laufenden. So auch jetzt, als er den Tod seiner geliebten Mutter verkünden musste. Er postete eine Traueranzeige mit einem Bild von ihr. Daneben steht auf Spanisch: „Möge das Licht Gottes immer deinen Weg erleuchten, meine Geliebte – Mama Esther.“

Weiter heißt es: „Danke für so viel Liebe, die du mir gegeben hast, und für so viel Liebe, die du mir beigebracht hast, anderen zu geben. Ruhe in Frieden.“ Das Bild hinterlegte Semino Rossi mit seinem eigenen Song „Bella Santa Maria“.

Seine Fans sprechen Semino unter dem Beitrag ihr Beileid aus und fühlen mit ihm. Wie nahe sich der Sänger, der heute in Österreich lebt, und seine Mutter standen, ist auch seinen Anhängern sehr bewusst.

Semino Rossi: Seiner Mutter verdankt er seine Karriere

Esther Rossi war es, die dem jungen Semino schon im Kindesalter die Musik nahebrachte. Sie selbst war Pianistin und brachte ihrem Sohn das Spielen bei. Gitarre erlernte er autodidaktisch.

Semino Rossi mit Mutter Esther / Das große Fest zum Jubiläum am 22. März 2014 in der Getec-Arena in Magdeburg

Seine Karriere begann er in Österreich, wo er zunächst als Straßenmusiker und später in Hotels in Spanien, Italien, Österreich und der Schweiz auftrat. Ab 2004 hatte er auch in Deutschland Auftritte, zum Beispiel im Musikantenstadl. Mama Esther war immer dabei, entweder persönlich oder in Gedanken – und von jetzt an im Herzen.

