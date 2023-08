„Familiäre Gründe“: Die Wollnys schließen ihre Boutique nach Polizeieinsatz

Erst Mitte Juni eröffneten die Wollnys ihre Boutique in der Türkei. Nach einem Polizeieinsatz ist der Laden nun aber vorerst geschlossen.

Ilica – Deutschlands berühmteste Großfamilie hat sich inzwischen in der Türkei ein Leben aufgebaut und ist nun nicht mehr nur mit ihrer TV-Show „Die Wollnys“ erfolgreich, sondern betreibt in Ilica zudem noch eine Boutique. Im Netz gibt Familienoberthaupt Silvia Wollny (58) jetzt allerdings bekannt: Das Geschäft bleibt aus familiären Gründen vorerst geschlossen.

„Selbst hier in der Türkei hast du Neider und Hater“: Silvia Wollny meldet sich nach Polbei-Einsatz

Via Instagram schreibt Silvia Wollny: „Selbst hier in der Türkei hast du Neider und Hater. Da hat sich wohl jemand einen schlechten Scherz erlaubt und die Polizei zu unserem Laden geschickt.“ Was genau vorgefallen ist, behält die ehemalige „Kampf der Realitystars“-Kandidatin für sich, schreibt dafür aber: „Danke an denjenigen, der das war. Jetzt haben wir ein paar Tage frei.“ In einem weiteren Post verkündet sie zudem: „Aus familiären Gründen bleibt der Laden heute geschlossen.“

In der Kommentarspalte drücken die Fans den Wollnys die Daumen, dass das Drama bald vorbei ist. „Lasst euch nicht unterkriegen, ihr seid so eine wunderbare Familie und was ihr alles schon geschafft und erlebt habt, ihr seid toll“, lautet eine der wohlwollenden Nachrichten.

Kürzlich hatten die TV-Stars allerdings auch noch reichlich Kritik bekommen: Für ihre Eintrittspreise für ein Konzert wurden die Wollnys regelrecht zerrissen. Verwendete Quellen: Instagram / diewollnys_boutique; Instagram / wollnysilvia