Vor letztem „Kölner Treff“: Bettina Böttinger erhebt Vorwürfe gegen Harald Schmidt und Stefan Raab

Von: Elena Rothammer

Nach 17 Jahren verabschiedet sich Bettina Böttinger vom „Kölner Treff“. Kurz vor ihrem Show-Aus lässt die Moderatorin ihre Karriere Revue passieren – und geht dabei hart mit Harald Schmidt und Stefan Raab ins Gericht.

Köln – Seit 30 Jahren ist Bettina Böttinger (67) eine feste Talkshow-Größe. 17 Jahre davon moderierte die den „Kölner Treff“, zieht mit der kommenden Sendung (27. Oktober) allerdings einen Schlussstrich. Zum Abschluss blickte sie nun noch einmal zurück auf ihre Laufbahn, in der sie einige Kollegen kommen und gehen sah. Für Harald Schmidt (66) und Stefan Raab (57) findet Böttinger vernichtende Worte.

Bettina Böttinger rechnet mit Harald Schmidt und Stefan Raab ab

Insbesondere mit Harald Schmidt verbindet Bettina Böttinger eine Geschichte. Der Show-Master verglich sie in der „Harald Schmidt Show“ unter anderem mit Eierlikör und einer Klobrille, „die kein Mann freiwillig anfassen würde.“ Darüber sagt die 67-Jährige nun im Interview mit bild.de: „Ich habe mich als lesbische Frau ja auch nie versteckt, auch Anfang der 90er nicht, also ich im Fernsehen angefangen habe. Deswegen war diese unverschämte Bemerkung von Harald Schmidt 1996 gar kein Outing, sondern einfach nur lächerlich, ein schlichtweg feindseliger Akt.“

Das ließ Böttinger schon damals nicht auf sich sitzen: Sie kam in seine Sendung und geigte Harald Schmidt vor seinem Publikum die Meinung. „Ich hatte diese Einladung eben vorliegen und habe mich bewusst entschlossen, sie wahrzunehmen“, erinnerte sich die gebürtige Düsseldorferin.

Harald Schmidts und auch Stefan Raabs Humor kann sie aber trotzdem nichts abgewinnen. „Ich sage es mal so: Harald Schmidt und auch Stefan Raab haben ja etwas Historisches vollbracht. Sie haben die Häme salonfähig gemacht im deutschen Fernsehen. Und ich habe damals gedacht: Wenn DAS Fernsehen ist, dann möchte ich das nicht mitmachen“, rechnet Böttinger mit den beiden TV-Stars ab.

Sie habe nie inmitten dieser Häme stehen wollen. „Ich habe mich früh entschieden, dass ich nie ein Opfer sein wollte. Und deshalb habe ich ihm vor SEINEM Publikum die Meinung gegeigt und bin da als Gewinnerin raus“, betont Böttinger.

Die bisherigen Moderatoren vom „Kölner Treff“ ab 1976: Alfred Biolek und Dieter Thoma

ab 1981: Elke Heidenreich als Nachfolgerin für Alfred Biolek

ab 2006: Bettina Böttinger und Achim Winter

ab 2017: Bettina Böttinger, Micky Beisenherz, Susan Link

Nach TV-Eklat: So steht Bettina Böttinger heute zu Harald Schmidt

Nachtragend will Bettina Böttinger aber offenbar nicht sein. „Schwämmchen drüber. Ist lange her und hat meinem Ansehen nicht geschadet. Ich habe mich ja entsprechend gewehrt und das war nach damaligem Standard schon relativ mutig von mir“, merkte sie an. Und wie ist heute das Verhältnis zu Harald Schmidt? „Es gibt kein Verhältnis. Er interessiert mich nicht“, macht die Talkshow-Bekanntheit deutlich.

Nun konzentriert sie sich aber wohl zunächst auf ihren TV-Abschied. Der WDR zeigt sogar fünf Stunden Sonderprogramm, um den „Kölner Treff“-Abschied von Bettina Böttinger zu feiern. Verwendete Quellen: bild.de