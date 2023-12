„Peinlich“: Matthias Schweighöfers Mutter reagiert bei Barbara Schöneberger auf Gottschalk-Patzer

Drucken Teilen

Matthias Schweighöfers Mutter hat sich in der „NDR Talk Show“ zu Thomas Gottschalks Namensdreher bei seiner letzten „Wetten, dass..?“-Show wenig verständnisvoll gezeigt.

Hamburg – Am Freitagabend, den 15.12.2023, empfing Barbara Schöneberger (49) Matthias Schweighöfers Mutter Gitta (69) in der „NDR Talk Show“ als Gast. Natürlich auch ein Thema: Der Namenspatzer von Thomas Gottschalk (73) bei seiner letzten „Wetten, dass..?“-Show Ende November, bei dem er den Schauspieler mit „Matthias Schweinsteiger“ angesprochen hatte, da Bastian Schweinsteiger (39) ebenfalls anwesend war und der Moderator bei den ähnlichen Nachnamen durcheinander kam.

Gottschalk-Patzer: Der Schweighöfer-Schweinsteiger-Fauxpas zieht weiter seine Kreise

Der Fauxpas sorgte für zahlreiche Lacher, da sowohl Matthias Schweighöfer (42) als auch Bastian Schweinsteiger mit Humor darauf reagierten. So hieß der ehemalige Fußballspieler den Schauspieler auf Instagram in seiner Familie willkommen und letzterer wünschte in einem gemeinsam aufgenommenen Video schon mal „Frohe Schweinachten“.

Die schönsten Momente von Thomas Gottschalks letzter „Wetten, dass..?“-Show in Bildern Fotostrecke ansehen

Kein Wunder also, dass das Missgeschick immer weiter seine Kreise zieht. So auch am Freitagabend, als Matthias Schweighöfers Mutter Gitta, die ebenfalls Schauspielerin ist, bei der „NDR Talk Show“ zu Gast war. „Sie ist sozusagen die Queen einer Schauspielerdynastie“, kündigte Barbara Schöneberger, die sich zu Weihnachten über Champagner und Schinken freut, die 69-Jährige an, worauf diese etwas verlegen mit „Ach, du Schande...“ reagierte.

Gitta Schweighöfer findet Gottschalks Namensdreher „ein bisschen peinlich“

Unbeirrt fuhr Schöneberger jedoch fort: „Freuen Sie sich auf Gitta Schweighöfer. Hallo Gitta. Oder soll ich dich vorstellen als Gitta Schweinsteiger?“. Diese lachte: „Wär auch nicht schlecht...“ und scherzte dann aber: „Nee, ich bleib lieber bei Gitta.“ Damit war das Thema jedoch noch nicht vom Tisch: Schöneberger fasste zusammen, dass der Namensdreher 15 Mal während der Show passiert sei. Die Reaktion von Gitta Schweighöfer fiel daraufhin eher wenig verständnisvoll aus: „War ein bisschen peinlich, ne…“.

Matthias Schweighöfers Mutter hat sich in der „NDR Talk Show“ zu Thomas Gottschalks Namensdreher bei seiner letzten „Wetten, dass..?“-Show wenig verständnisvoll gezeigt. (Fotomontage) © IMAGO/Arnulf Hettrich & NDR/NDR Talk Show

Barbara Schöneberger zeigte da mehr Großzügigkeit: „Ja, gut, aber wenn’s beides mit ‚Schwei‘ losgeht…“. Dies schien die 69-Jährige dann doch auch einzusehen: „..verwechselt man das. Genau“. Wäre es nicht seine letzte Show gewesen, würde sich Gottschalk vielleicht überlegen, ob er nochmal zwei Gäste mit einem gleich beginnenden Nachnamen einlädt. Allerdings kann er auch selbst ganz gut austeilen, wie er bei einem Scherz über Barbara Schönebergers Figur unter Beweis stellte. (cso) Verwendete Quellen: ndr.de, stern.de