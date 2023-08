Nächster Beauty-Eingriff: Iris Klein will sich schon wieder unters Messer legen

Iris Klein ist mit ihren Schönheits-OPs noch nicht fertig. Nachdem sie in den vergangenen Monaten bereits eifrig an ihrem Körper geschraubt hat, soll im Winter der nächste Eingriff folgen.

Mallorca – Iris Klein (56) ist aktuell auf einer Reise der Selbstfindung. Nachdem sie sich erst Anfang des Jahres von ihrem Noch-Ehemann Peter Klein (56) trennte, hat sie nun bereits wieder einen neuen Partner an ihrer Seite. Auch an ihrer Optik lässt die Mutter von Daniela Katzenberger (36) einige Veränderungen vornehmen: Nach ihrer Brust-OP sollen noch weitere Eingriffe folgen.

Iris Klein nach der Trennung: Neue Liebe und neue Brüste

Iris und Peter Klein machten im Januar 2023 Schlagzeilen, weil der gelernte Maler als Dschungelcamp-Begleitung für Iris‘ Schwiegersohn Lucas Cordalis (56) in Südafrika angeblich eine Affäre mit Schauspielerin Yvonne Woelke (41) gehabt habe. Zwar stritten beide eine Beziehung ab, allerdings gab Peter später zu, sich in Yvonne verliebt zu haben, während sie sich immer noch distanziert hält. Allerdings verbringen Peter und Yvonne viel Zeit zusammen, waren zuletzt in der Sendung „Wettkampf in 4 Wänden – Die ultimative Bau-Challenge“ zu sehen und lassen ihren Beziehungsstatus derweil unkommentiert.

Aber auch Iris Klein ist frisch verliebt und hat in ihrem „Mr. T“, den sie bisher aus der Öffentlichkeit heraushält, eine neue Liebe gefunden. Außerdem geht sie nach und nach einige Baustellen an ihrem Körper an und ließ sich z. B. die Brüste vergrößern und die Krampfadern entfernen. Doch damit nicht genug: Jetzt will sich die 56-Jährige erneut unters Messer legen.

Weitere OPs für Iris Klein: Sie will die überschüssige Haut loswerden

Auf Instagram gab die Mutter von Daniela Katzenberger und Jenny Frankhauser (30) nun bekannt, dass diese OPs nicht die letzten waren. In ihrer Story antwortete Iris Klein einem Follower, der fragte, ob sie sich die Haut an den Armen habe straffen lassen. Bisher wäre das noch nicht der Fall gewesen, sie plane aber einen Eingriff dieser Art: „Möchte ich noch machen lassen. Nach der Lipödem-OP ist meine Haut leider zu groß. Auch an den Oberschenkeln“, erläutert sie ihren Fans. Im Winter wolle sie die Veränderung durchführen lassen.

In den vergangenen Monaten hat Iris Klein eifrig an ihrem Körper geschraubt. Nun verrät sie ihren Followern, dass sie bereits die nächste OP plant. © Instagram/iris_klein_mama_ & Instagram/iris_klein_mama_

Zuletzt nutzte die TV-Bekanntheit ihren Instagram-Kanal, um mit fiesen Gerüchten aufzuräumen: Auf Instagram stellte Iris Klein klar, dass sie weder rechts noch homophob sei. Verwendete Quellen: Instagram/iris_klein_mama_