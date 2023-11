Thomas Gottschalks Freundin Karina macht vage Andeutung: „Habe schon die Koffer gepackt“

Von: Elena Rothammer

Thomas Gottschalk bereitet sich auf seinen „Wetten, dass..?“-Abschied vor. Seine Freundin Karina will ihm beistehen – und sitzt offenbar auch schon auf gepackten Koffern.

Offenburg – 36 Jahre lang präsentierte Thomas Gottschalk (73) – mit Unterbrechungen – die ZDF-Sendung „Wetten, dass..?“. Am 25. November nimmt sich der Moderator allerdings ein letztes Mal dieser Aufgabe an. Nicht nur die Fans werden an diesem Abend mitfiebern. Auch seine Partnerin Karina Mroß (61) ist ganz bei ihm – und im Anschluss auch direkt startklar.

Offener Brief an Thomas Gottschalk: Seine Karina wartet mit gepackten Koffern

Seit 2019 sind Thomas Gottschalk und Karina Mroß inzwischen ein Paar. Selbstverständlich ist sie auch bei seiner letzten „Wetten, dass..?“-Ausgabe mit dabei. Im Interview mit bild.de richtet die Blondine kurz vor seinem großen Auftritt offene Worte an den 73-Jährigen.

„Zeige allen noch mal, wer die Nummer 1, wer der Platzhirsch in der Samstagabend-Unterhaltung ist. Danach wirst Du genügend Zeit und Muße für Deine neuen Projekte haben, der Wanderzirkus kann weiterziehen“, schreibt Karina in dem offenen Brief an Thomas Gottschalk.

Für die Zeit nach „Wetten, dass..?“ hat sie offenbar schon Pläne. „Heute Abend werde ich nach der Sendung Backstage auf Dich warten, Dich in meine Arme schließen und zur Sicherheit habe ich schon mal unsere Koffer gepackt“, verrät sie weiter. Ob damit die Flucht nach einem potenziellen Fauxpas vor der Kamera oder vielleicht doch ein Urlaub nach der Show gemeint ist, lässt Karina offen.

Nach „Wetten, dass..?“-Abschied: Thomas Gottschalk bleibt TV-Fans erhalten

Egal, wohin sich Thomas Gottschalk nach der Live-Show verabschiedet – auf ein Wiedersehen im TV müssen die Fans immerhin nicht lange warten. Schon eine Woche nach seinem „Wetten, dass..?“-Abschied ist er auf RTL zu sehen und moderiert dort „Disney 100 - Die große Jubiläumsshow“. Dabei handelt es sich allerdings um eine Aufzeichnung vom September.

Wegen „Wetten, dass..?“ verschob „The Masked Singer“ sogar eine seiner Liveshows. In der Woche darauf hat Thomas Gottschalk aber sehr wohl große Konkurrenz in Sachen Quoten – denn er muss gegen Florian Silbereisen im TV-Duell antreten. Verwendete Quellen: bild.de