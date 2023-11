Absagenflut: Verscherzen es sich Prinzessin Madeleine und Chris O‘Neill mit der schwedischen Königsfamilie?

Von: Susanne Kröber

Ihr verschobener Umzug nach Schweden sorgte bereits für Unmut, jetzt fehlen Prinzessin Madeleine und ihr Ehemann auch noch bei zwei wichtigen Veranstaltungen. Steht die Rückkehr auf der Kippe?

Pinecrest – Eigentlich wollten Prinzessin Madeleine (41), Chris O‘Neill (49) und die Kinder Prinzessin Leonore (9), Prinz Nicolas (8) und Prinzessin Adrienne (5) im Sommer bereits ihre Zelte in Florida abbrechen und in Madeleines Heimat Schweden zurückkehren. Es gab konkrete Pläne für die Einschulung, die Familie sollte „ein Stockwerk in den königlichen Stallungen in Stockholm beziehen“, teilte der schwedische Hof laut Dana Press im Frühjahr mit. Doch kurzfristig wurde der Umzug verschoben.

Prinz Daniel feiert seinen Geburtstag nach – Schwägerin Madeleine lässt die Party sausen

Zum 50. Thronjubiläum von König Carl XVI. Gustaf (77) am 15. September reiste Madeleine pflichtbewusst mit Ehemann Chris aus den USA an, doch jetzt macht sich die Prinzessin rar. Der Leidtragende ist in erster Linie Kronprinzessin Victorias (46) Ehemann Prinz Daniel. Der musste die Party zu seinem 50. Geburtstag verschieben, da er – wie der Zufall es will – am selben Tag geboren wurde, an dem sein Schwiegervater den schwedischen Thron bestieg. Am 11. November wird Daniels Feier jetzt nachgeholt.

„Es handelt sich um eine private Party, die im königlichen Palast stattfindet. Der Prinz hat sich eine größere, aber private Feier gewünscht“, so Palast-Kommunikationschefin Margareta Thorgren gegenüber Svensk Damtidning. Für Prinzessin Madeleine und Chris aber offenbar kein Anlass, in den Flieger nach Stockholm zu steigen. „Sie leben in den USA und der Grund liegt teils darin, dass sie erst vor Kurzem zu Hause waren, teils daran, dass es eine lange Reise ist. Sie haben dem Prinzen gratuliert, als sie das letzte Mal in Schweden waren. Leider können sie nicht an dieser Party teilnehmen“, erklärt Thorgren.

Verkauf der Luxusvilla gestaltet sich schwierig Zwar betonte der Palast, der Verkauf des Anwesens in Pinecrest habe nichts mit dem verschobenen Umzug von Prinzessin Madeleine und ihrer Familie zu tun, Probleme bereitet die Immobilie allerdings offenbar schon. Seit Anfang März wurde die Villa zum Verkauf angeboten, damals für rund sieben Millionen Dollar (6,5 Millionen Euro). Nach einer Preisreduzierung wurde das Angebot schließlich zunächst deaktiviert. Jetzt kann man die Villa wieder erwerben, laut Svensk Damtidning aktuell für 6,8 Millionen Dollar (6,4 Millionen Euro).

Prinzessin Madeleine und Chris O‘Neill kommen nicht zur Verleihung der Nobelpreise

Ein weiterer wichtiger Termin für die schwedische Königsfamilie ist die Verleihung der Nobelpreise in Stockholm am 10. Dezember. Doch auch hier werden Prinzessin Madeleine und Chris O‘Neill in diesem Jahr mit Abwesenheit glänzen. Traditionell nehmen König Carl Gustaf, Königin Silvia (79), Kronprinzessin Victoria, Prinz Daniel, Prinz Carl Philip (44) und Prinzessin Sofia (38) an der Preisverleihung und am anschließenden Nobelbankett teil. Doch wie schon in den Jahren zuvor erteilen Madeleine und Chris der Veranstaltung eine Absage.

„Die Prinzessin und ihre Familie leben in den USA und die Entfernung zur Nobelpreisfeier ist zu weit. Sie werden durch andere Teile der königlichen Familie vertreten“, so die schlichte Begründung des Palasts. Dabei war die Hoffnung in der schwedischen Bevölkerung groß, dass Prinzessin Madeleine ab 2023 wieder vermehrt für ihr Heimatland im Einsatz sein würde. „Nach den mir vorliegenden Informationen wird [der Umzug] auf 2024 verschoben“, erklärte Margareta Thorgren im Sommer laut Expressen. Bleibt abzuwarten, ob die Familie Florida nächstes Jahr dann tatsächlich den Rücken kehrt. Verwendete Quellen: danapress.com, expressen.se, svenskdam.se