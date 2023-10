Leony verrät Barbara Schöneberger, warum sie nie Matthias Schweighöfer daten würde

Von: Elena Rothammer

In ihrem Podcast entlockt Barbara Schöneberger Leony ihre Vorlieben in Sachen Männer. Schauspieler Matthias Schweighöfer darf allerdings nicht auf ein Date mit der Sängerin hoffen – aber warum?

Berlin – In ihrem Podcast „Mit den Waffeln einer Frau“ heißt Barbara Schöneberger (49) dieses Mal die Sängerin Leony (26) willkommen. Die einstige DSDS-Jurorin gilt offiziell als Single. Das Thema Partnersuche kommt auch in dem Gespräch mit Schöneberger auf – und diese will mehr über Leonys Beuteschema wissen.

In Barbara Schönebergers Podcast verraten: Darum hätte Matthias Schweighöfer keine Chance bei Leony

Barbara Schöneberger, die eben erst mit ihrer Abwesenheit beim Deutschen Fernsehpreis irritierte, plappert mit ihren Gästen in „Mit den Waffeln einer Frau“ gerne einfach darauf los. Mit Leony spielt sie dieses Mal „Ich hab noch nie“. Dabei kommt heraus, dass die Musikerin noch nie einen Promi gedatet hat. Das will Schöneberger ändern, muss dafür aber zunächst mehr über ihren Geschmack wissen.

„Wenn du mal ein Date mit einem Promi haben könntest, wen würdest du dir auswählen?“, will die Moderatorin wissen und fordert außerdem die Namen deutscher Stars, um die potenzielle Romanze auch umsetzen zu können. „Der muss halt lustig sein. Matthias Schweighöfer finde ich sehr witzig, aber ich glaube, der ist ein bisschen zu klein“, merkt Leony daraufhin an. Dem stimmt Schöneberger lautstark zu. „Das geht nicht, der ist halb so groß wie du. Das geht auf keinen Fall. Wir brauchen einen großen Mann für dich.“ Damit erteilen die beiden Schweighöfer eine klare Absage.

Leony bekam Dating-Verbot von ihrem Bruder Von ihrem Bruder Korbinian Burger bekam Leony auch schon den ein oder anderen Ratschlag, was die Männer angeht. „Ich habe Fußballerverbot von meinem Bruder, der ist selber Fußballer in der dritten Liga, und er sagt, das sind alles Schweine. Und mein Ex-Freund war auch Fußballer, aber das ist schon fünf Jahre her“, erzählte sie im Gespräch mit RTL.

„Was denkst du, wer du bist?“: Auch einfallslose Fußballspieler blitzen bei Leony ab

Bei zwei US-Schauspielern wiederum würde Leony nicht Nein sagen. „Ich finde Liam Hemsworth schon irgendwie hot, oder Bradley Cooper. Aber das ist so 'ne Sache, da weiß ich nicht, ob der lustig ist“, merkte sie an. An Angeboten mangelt es der 26-Jährigen aber ohnehin nicht. Auf Social Media wurde sie schon mehrmals von Fußballern angeschrieben – allerdings schickten die Sportler nur ein simples „Hey“. „Ein ‚Hey‘ reicht jetzt nicht, was denkst du, wer du bist“, meckerte Leony über diese Kontaktversuche. In Sachen Liebe will sich Leony aber auch nicht stressen lassen. „Das passiert dann, wenn es passiert“, betonte sie.

Neben ihrem eigenen Podcast fühlt Barbara Schöneberger auch noch an anderer Stelle auf den Zahn. Zuletzt patze sie allerdings: Barbara Schöneberger sprach in der „NDR Talk Show“ ihre Gäste mit falschem Namen an. Verwendete Quellen: „Mit den Waffeln einer Frau“ (barbaradio.de, Folge 255)