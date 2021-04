Scooter gehen auf große Deutschland-Tour – doch Hamburg fehlt

Es liest sich nicht schlüssig: Scooter gehen 2022 auf Mega-Tour durch Deutschland und lassen dabei Hamburg außen vor. Wie kann das sein?

Hamburg – Dem Coronavirus* zum Trotz kündigen Scooter eine große Tournee an. Diese soll 2022 stattfinden, es geht in zahlreiche deutsche Großstädte. Doch die Stadt an der Elbe fehlt. Hamburg* wurde in den Planungen des Trios rund um H.P. Baxxter nicht berücksichtigt. Dabei stammt die Techno-Gruppe sogar aus der Hansestadt, Frontmann H.P. Baxxter wohnt in Hamburg. Das Rätselraten der Fans ist groß. Warum vernachlässigen Scooter Hamburg*?

Es kann nur munter spekuliert werden, warum ausgerechnet in Hamburg kein Konzert stattfinden soll. Ob Gründe produktionstechnischer Natur oder eine schlichte Aversion gegen Hamburg – die Intention Scooters ist nicht bekannt. Gewiss ist hingegen aber auch noch nicht, ob Scooter ihre Tour im kommenden Jahr tatsächlich spielen können. Zu ungewiss stellt sich die derzeitige Corona-Situation dar.