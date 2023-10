Status egal: Laura Wontorra zapft auch für Promi-Gäste

„Mache das sehr gerne“: Laura Wontorra enthüllt ungewöhnliche Nebentätigkeit

Von: Diane Kofer

Laura Wontorra ist eine erfolgreiche Moderatorin und steht ständig im Rampenlicht. Doch ab und zu geht sie einer Tätigkeit nach, mit der viele sicher nicht gerechnet hätten.

Köln – Laura Wontorra (34) hat ihre TV-Karriere als Bundesliga-Moderatorin gestartet, hat aber auch zahlreiche andere Interessen. So steht sie auch für die Kochsendung „Grill den Henssler“ vor der Kamera und feuert Kandidaten bei „Ninja Warrior Germany“ an. Was aber kaum einer weiß: Laura Wontorra hat auch eine herrlich bodenständige Nebentätigkeit – und zwar am Zapfhahn.

Nach Köln-Spielen: Laura Wontorra hilft in einer Kneipe aus

Laura Wontorra ist als Moderatorin ein echtes Allround-Talent – denn die Tochter von Jörg Wontorra (74) führt durch zahlreiche Unterhaltungsformate, Extrem-Sportshows und überzeugt zudem durch ihr Wissen im Fußballbereich. In der Sendung „Kurzstrecke mit Pierre M. Krause“ enthüllt die gebürtige Bremerin jetzt, dass sie auch abseits der TV-Welt gerne mal mit anpackt – und dann einer ziemlich ungewöhnlichen Nebentätigkeit nachgeht.

Weil die TV-Bekanntheit seit vielen Jahren in Köln lebt und Fußball nicht nur ihr Beruf, sondern auch ihre Leidenschaft ist, trifft Pierre M. Krause (47) Laura Wontarra, die aktuell Single ist, im Kölner Rheinenergiestadion. Nach einem kurzen Plausch über ihr Leben und die Karriere wechseln die beiden an einen besonderen Ort: die Kneipe „Junkersdorfer Hof“ von Besitzerin Doris.

Dort macht die Fernsehmoderatorin ein überraschendes Geständnis. „Ich habe hier auch schon hinter der Theke mit geschuftet“. Nach einem Spiel des FC Köln sei in der Gaststätte „volle Hütte“. „Wenn Doris dann Hilfe braucht, dann stelle ich mich auch hinter die Theke und zapfe Bier und unterhalte die Leute und mache das auch sehr gerne“, packt die 34-Jährige aus.

Laura Wontorra als Moderatorin Neben vielen einmaligen Moderationsjobs ist Laura Wontorra das Gesicht einiger fortlaufender Shows und Formate. Unter anderem gehören dazu: seit 2016: Ninja Warrior Germany (RTL)

seit 2020: Grill den Henssler (Vox)

seit 2021: Ninja Warrior Germany Allstars (RTL)

seit 2021: Ninja Warrior Germany Kids (RTL)

seit 2021: DAZN

seit 2022: RTL Turmspringen (RTL)

seit 2023: Deutschland sucht den Superstar (RTL)

Status egal: Laura Wontorra zapft auch für Promi-Gäste

Für Pierre M. Krause kommt Laura Wontorras Nebentätigkeit deswegen so überraschend, weil sie in der Öffentlichkeit doch eigentlich direkt erkannt wird. Die „Grill den Henssler“-Gastgeberin stört das aber gar nicht. Immerhin sei sie nicht die einzige bekannte Person, die bei Wirtin Doris ein- und ausgeht. „Hier in Junkersdorf kommt auch der Trainer manchmal rein – das Team. Jonas Hector – der Kultspieler. Die bestellen dann hier ein Pfifferling-Schnitzel“, plaudert sie aus dem Nähkästchen.

Sich im Trubel des Kneipenalltags durchzusetzen, dürfte kein Problem für den TV-Star sein. Immerhin hat Laura Wontorra bei ihren Moderationsjobs schon oft bewiesen, wie schlagfertig sie ist. Bei „Grill den Henssler“ wollte Comedian Paul Panzer (51), sie mit einem Spruch abspeisen – doch sie konterte direkt. Verwendete Quellen: „Kurzstrecke mit Pierre M. Krause/ Laura Wontorra führt durch die heiligen Hallen“