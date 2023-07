„Sehr unvernünftig“: Dieter Bohlen joggt bei 34 Grad – seine Fans sind besorgt

Auf Instagram zeigt Dieter Bohlen regelmäßig, dass Sport einen großen Stellenwert in seinem Alltag einnimmt. Das aktuelle Work-out des Poptitans kann bei seinen Fans jedoch nicht punkten.

Mallorca – Dieter Bohlen wird auch bei der nächsten DSDS-Staffel wieder als Chefjuror dabei sein. Damit er für seinen TV-Einsatz fit ist, setzt der Hit-Produzent auf regelmäßiges Training. Auch seine jüngste Joggingeinheit dokumentiert der Musiker auf Instagram – und beunruhigt damit seine Follower.

Dieter Bohlen joggt bei 34 Grad: Sein Sportprogramm spaltet die Fans

Dieter Bohlen hat sich an die sommerlichen Temperaturen seiner Wahlheimat Mallorca offenbar gewöhnt. Zumindest schreckt ihn die Hitze nicht davon ab, zu einer ausgedehnten Joggingrunde zu starten. „Es ist mittags 12 Uhr, 34 Grad, die Grillen zirpen, die Pinien riechen so lecker“, erfreut er sich auf Instagram an seinem schweißtreibenden Work-out. Die Follower des Musikers sehen das Training jedoch kritisch: Unter dem Beitrag häufen sich Kommentare wie „Sehr unvernünftig für dein Alter und keineswegs ein Vorbild“, „Finde ich nicht lustig, eher leichtsinnig“, „Mit so einer Hitze ist nicht zu scherzen, sei mal lieber vorsichtig“.

Doch einige Follower bewundern Dieter Bohlen auch für seine Motivation. „Dieter ist der Meister der Disziplin. Genau das hält ihn fit und hat ihn so erfolgreich gemacht“, lautet z. B. eine Fan-Meinung. Zu den Fitnessbefürwortern zählt auch sein ehemaliger DSDS-Schützling und Jurykollege Pietro Lombardi (31): Er markiert den Beitrag mit „Gefällt mir“. Dieter Bohlen zeigt sich von der Instagram-Diskussion unbeeindruckt: Er hat nach dem Jogging noch Kraft für eine weitere Sporteinheit und liefert sich wenige Stunden später ein Tennismatch mit seiner Partnerin Carina Walz (39).

