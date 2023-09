Zirkusdirektor behauptet: Till Lindemann wollte für Videodreh sein Leben riskieren

Von: Volker Reinert

Rammstein-Frontmann Till Lindemann meldet sich mit seinem Song „Zunge“ zurück. In dem Musikvideo ist der Sänger an der Seite eines Tigers zu sehen. Der Zirkusdirektor gab nun überraschende Details bekannt.

Köln – Das neueste Musikvideo „Zunge“ von Rammstein-Sänger Till Lindemann (60) polarisiert aus mehreren Gründen. So werden nicht nur seine Lippen in dem Clip zusammengenäht, sondern auch sein Gesicht von einem Tiger abgeleckt. Der schockierende Clip ist im Internet mit einer Altersbeschränkung versehen.

Nach den schweren Vorwürfen gegen Till Lindemann meldet sich der Rammstein-Sänger mit einer Solo-Single zurück. Das Video des Songs „Zunge“ wurde bereits 2019 aufgenommen. In einem Interview mit der russischen Zeitung „Komsomolskaja Prawda“ erzählte der Generaldirektor des Großen Moskauer Staatszirkus, Edgard Zapashny, von Einzelheiten vom Dreh mit einem Tiger: „Lindemann erklärte, dass er beabsichtige, alle Stunts persönlich durchzuführen.“ Demnach habe Lindemann gefragt: „Könnte mich ein Tiger angreifen?“

Auch, als der Generaldirektor dem Sänger erklärt habe, dass ein Angriff der Tiger lebensgefährlich enden könnte, sei Lindemann nicht von dem Vorhaben eines Drehs mit den Tieren abgewichen. „Ja, ich verstehe alles, es macht mir nichts aus“, soll Lindemann entgegnet haben.

Rammstein: Echte Chartstürmer

In Deutschland schafften es Rammstein seit 1997 immer auf Platz 1 der Albumcharts, lediglich ihr Debüt „Herzeleid“ von 1995 platzierte sich ‚nur‘ auf Platz 2 – das allerdings erst 2020, im Rahmen einer Wiederveröffentlichung. Ansonsten läuft es für die Band seit Jahrzehnten geschmiert: Insgesamt elfmal standen Till Lindemann und Co. in Deutschland an der Chartspitze und das nicht nur mit Studio-, sondern auch Live- und Best-of-Alben. In Österreich kommt die Gruppe auf sieben, in der Schweiz auf fünf Höchstplatzierungen.