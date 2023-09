Ohne Charlène von Monaco: Albert und seine Ex-Geliebte feiern auf dem Oktoberfest

Von: Susanne Kröber

Eigentlich sollte Fürst Albert zusammen mit Charlène nach Südafrika fliegen, um dort ihr Charity-Projekt zu unterstützen. Stattdessen ließ er es lieber auf dem Oktoberfest krachen – im gleichen Zelt wie seine Ex-Affäre.

München – Seit Wochen war es von der Princess Charlene of Monaco Foundation South Africa (PCMFSA) offiziell angekündigt worden: Albert (65) und Charlène von Monaco (45) sollten am 16. September vor Ort die Water Bike Challenge der Stiftung in Südafrika unterstützen. Doch offenbar gab es eine kurzfristige Planänderung bei den Monegassen, denn Charlène tauchte ohne Albert in ihrer alten Heimat auf, während der Fürst auf dem Münchner Oktoberfest feiern ging.

Oktoberfest statt Charity: Albert von Monaco lässt Charlène im Stich

Albert II. ist bekennender Oktoberfest-Fan, auch Monaco veranstaltet jährlich ein Oktoberfest, auf dem das Oberhaupt der Monegassen ein gerngesehener Gast ist. Anstich in München war nun ebenfalls am 16. September – da musste Fürst Albert offenbar Prioritäten setzen und ließ Charlène allein nach Südafrika reisen. „Es ist fantastisch, es ist ein wundervolles Fest, das beste der Welt, und ich freue mich sehr, hier zu sein“, ließ Albert ein Kamerateam von RTL wissen, das ihn vor dem Käferzelt antraf.

Als Albert von Monaco gefragt wurde, wo er denn Ehefrau Charlène gelassen habe, entgegnete er: „Sie ist in Südafrika, weil sie ein Event für ihre Stiftung hat. Und die Kinder sind zu jung, um zum Oktoberfest mitzukommen.“ Im Käferzelt, dem Promi-Hotspot der Wiesn, ließ es sich der Fürst dann laut Bild.de bis Mitternacht gut gehen, ganz traditionell in Lederhose und Janker. Pikant: Genau wie Albert feierte auch seine Ex-Geliebte Nicole Coste (51), mit der Albert den gemeinsamen unehelichen Sohn Alexandre (20) hat, an diesem Abend im Käferzelt.

„Wir waren nicht am gleichen Tisch“: Albert von Monaco und Nicole Coste sollen getrennt voneinander gefeiert haben

Ein verrückter Zufall, oder sucht Nicole Coste gezielt Alberts Nähe? Fakt ist, bereits auf dem diesjährigen Rotkreuzball, einem der wichtigsten Termine für die Grimaldis, mischte sich Coste im auffälligen roten Dress unter die Gäste. Eine Kampfansage an Charlène von Monaco, auf die Alexandres Mutter nicht gut zu sprechen ist, wie sie in der Vergangenheit bereits in mehreren Interviews kundgetan hat. Jetzt feierten Coste und Fürst Albert also beide im Käferzelt, zu einem Aufeinandertreffen soll es jedoch nicht gekommen sein.

Nicole Coste war in Begleitung von Dirndl-Designerin Kathie Rezalou unterwegs, die gegenüber Bild.de erklärte: „Wir waren nicht am gleichen Tisch." Laut Rezalou sei es zwischen Coste und Albert II. nicht mal zu einer Begrüßung gekommen. Ein bitterer Beigeschmack wird für Charlène dennoch bleiben, auch wenn sie sich tausende Kilometer entfernt bei ihrer Charity-Veranstaltung auch ohne ihren Ehemann bestens zu amüsieren schien. Erst kürzlich zeigte sich Albert innig mit seiner Ex-Affäre, gemeinsam feierten sie den 20. Geburtstag ihres Sohnes Alexandre. Wenn da mal nach der Rückkehr nach Monaco kein Redebedarf beim Fürstenpaar besteht.