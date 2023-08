Liebesshow geht weiter: Fans begeistert von Helene Fischers Turteleien mit Thomas Seitel

Von: Volker Reinert

Schlagerstar Helene Fischer ist nach ihrem Unfall wieder auf ihrer „Rausch“-Tour zu bewundern. Ihr Partner Thomas Seitel ist als Tänzer mit dabei. Auf Instagram freuen sich Fans über das Liebespaar.

Köln – Schlagersängerin Helene Fischer (39) ist endlich wieder zurück auf der Bühne. Am Freitag (25. August) setzte sie ihre „Rausch“-Tour nach ihrer Sommerpause und ihrem schweren Trapez-Unfall im Juli 2023 in Hannover fort. Mit dabei: Ihr Lebensgefährte und Tanzpartner Thomas Seitel (38). Auf Instagram kursieren gemeinsame Fotos des Paares von den Konzerten und die Fans sind beim Anblick der Verliebten völlig aus dem Häuschen.

Helen Fischer wagt auf Tour Trapez-Sprung, wenn auch in entschärfter Ausführung

Mit Spannung wurde auf das erste Konzert in Köln, circa zwei Monate nach Helene Fischers Unfall bei ihrer Live-Performance am Trapez, geblickt. So richtete sich die Schlagersängerin direkt an ihre Fans in der Lanxess-Arena: „Das letzte Konzert ist ein wenig abrupt geendet und wir möchten alle nicht noch einmal so etwas erleben“. Fischer gehe es zwar fantastisch und sie freue sich riesig, dass ihre Tour weitergehe, allerdings wurde „alle ganz, ganz sicher gemacht“, so die „Atemlos“-Interpretin.

Der Schlagerstar habe nach dem Unglück noch immer eine tiefe und sichtbare Narbe im Gesicht, allerdings scheint es ihr tatsächlich blendend zu gehen. Vor allem ist ihr pures Glück ins Gesicht geschrieben, wenn sie an der Seite ihres Partners Thomas Seitel auf der Bühne steht. Sichtlich stolz klammert sich Helene Fischer an ihrem fitten Freund immer wieder fest. Das ist auch den Fans auf Social Media nicht entgangen. Zu einem kurzen Videoausschnitt, welches auf Instagram die Runde macht, hagelt es Lobeshymnen zum Pärchen.

Helene Fischer -Diese Konzerte der „Rausch - Live 2003“-Tour stehen noch bevor: Köln: 25. August - 2. September

Wien: 5. September - 10. September

Zürich: 19. September - 24. September

München: 26. September bis 1. Oktober

Frankfurt: 3. Oktober - 8. Oktober

Fans komplett begeistert von Helene Fischer und Thomas Seitel

Zu dem Konzertmitschnitt, das die Sängerin in einem innigen Moment an der Seite ihres Freundes zeigt, häufen sich wohlwollende Kommentare voller Entzückung: „Man kann die Liebe der beiden auf kilometerweite Entfernung spüren. Wie schön, dass die zwei sich gefunden haben!“, „Sie leben einfach das perfekte Märchen“, „Das ist Liebe!“, „Wie schön und perfekt die zwei einfach sind“ und „Danke für diese wunderschöne Aufnahme. Diese Liebe und Zuneigung zu sehen, ist schon ganz besonders“.

Helene Fischer ist zurück auf den großen Konzertbühnen. Immer mit dabei: Ihr Lebensgefährte und Tanzpartner Thomas Seitel. Auf Instagram sind die Fans der Schlagersängerin entzückt über das Liebespaar und die innigen Momente zwischen den beiden. © picture alliance/dpa | Henning Kaiser & Screenshot: Instagram/ its_klappi

Beim Kölner Tourauftakt kam es allerdings auch zu einem skurrilen Moment, als Helene Fischer ein Fan-Geschenk erhielt und sie ihre Abneigung nicht verstecken konnte. Verwendete Quellen: Instagram/ its_klappi