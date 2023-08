Prinz Harry überrascht Kinobesucher: Fan flippt völlig aus und ergattert Selfie

Von: Annemarie Göbbel

Premierenbesucher in San Diego erlebten eine echte Überraschung, als Prinz Harry plötzlich persönlich im Kino bei der Erstausstrahlung seiner neuen Netflix-Dokumentation erschien.

San Diego – Prinz Harrys (38) und Meghan Markles (42) Netflix-Projekt beschränkt sich nicht nur auf die Doku „Harry & Meghan“, die eindrücklich die Sicht des Herzogspaares von Sussex auf den „Megxit“ wiedergibt. Lange hatte Prinz Harry an der Nachfolge-Doku „Heart of Invictus“ gearbeitet, die als Kino-Vorführungen in dieser Woche für das US-Publikum angesetzt war. Am 9. September starteten die Invictus Games in Düsseldorf, weshalb völlig überraschte Fans es kaum glauben konnten, als der Sohn König Charles III. (74) plötzlich persönlich am Mikrofon das Wort ans Publikum richtete.

„Was für eine Show“: Fans zeigen sich völlig begeistert von Prinz Harrys Kino-Stipvisite

„Wenn es ein zufälliger Montagabend ist und Prinz Harry die Premiere seiner Show in einem zufälligen Chula Vista stürmt“, lautete die Bildunterschrift zu dem Video. In einem Reel, das von bonnie_pham auf Instagram geteilt wurde, ist Prinz Harry zu sehen, wie er bei der Premiere von „Heart of Invictus“ in einem Kino in Chula Vista in San Diego County, Kalifornien, mit den Anwesenden spricht.

„Was für eine Show, was für ein Mann, was für eine besondere Überraschung! #heartofinvictus“, kommentierte sie atemlos das Erlebnis, dass sie offenbar völlig aus dem Nichts traf. Ungläubig zeigt sie auch mit staunenden Augen und offenem Mund ihre ebenso überraschte Freundin, die gemeinsam mit ihr an Prinz Harrys Lippen hing. Am Ende des Clips hat bonnie_pham es jedenfalls geschafft, mit Freundin und Prinz Harry gemeinsam auf einem Selfie zu erscheinen.

Harrys Netflix-Dokumentation „Heart of Invictus“ Ein Kamerateam begleitete Harry und Meghan bei ihrem Besuch der Spiele 2022 in den Niederlanden. In einem Trailer zur Doku erklärt Harry das Projekt: „Bei den Spielen geht es nicht um die Ursachen der Verletzung, sondern um die Genesung und darum, wie man wieder Teil einer Gemeinschaft werden kann.“ Der jüngere Bruder des Thronfolgers Prinz William (41) ist ausführende Produzent. Die Serie ist Teil des millionenschweren Deals der Sussexes mit Netflix, deren Hauptprodukt bisher die Dokumentation „Harry & Meghan“ war. Die Serie war bereits vor mehr als zwei Jahren angekündigt worden und wird von Archewell Productions (Gründer: Die Sussexes) herausgegeben. Regie führt der britische Dokumentarfilmer Orlando von Einsiedel (43), produziert wird sie von Joanna Natasegara, Regisseurin, Drehbuchautorin und Produzentin von Dokumentarfilmen, die gemeinsam mit von Einsiedel an dem Oscar-prämierten Kurzfilm „The White Helmets“ gearbeitet hat.

San Diego empfing Prinz Harry herzlich, die Zuschauer schrien und jubelten ihm zu

Prinz Harry freut sich über die Begeisterung, die ihm im Vorfeld seiner Invictus-Doku von Fans entgegenschlägt (Fotomontage). © i Images/Imago & Screenshot Instagram @@bonnie_pham

Der Herzog von Sussex lächelt dabei schelmisch in die Kamera und genießt den Rummel um ihn offenbar jede Sekunde. Laut Informationen von hellomagazine.com war zwar vorher durchgesickert, dass der zweifache Vater Zeit mit Veteranen in San Diego verbringen wollte, dass er aber bei der Vorführung vorbeischaute, könnte eine typische Spontan-Aktion des Herzogs von Sussex sein. Jedenfalls wurde er bei der Vorführung sehr herzlich empfangen, die Zuschauer schrien und jubelten, als er seine Doku als Überraschung vorstellte.

Schon seit er 2013 als Initiator die Invictus Games ins Leben gerufen hat, brennt Harry für das Sportereignis, das sich zunehmender Beliebtheit erfreut und für das es sich sogar seine Großmutter, Queen Elizabeth II. (96, † 2022) in einem witzigen Spot nicht nehmen ließ, Werbung für das Lieblingsprojekt ihres Enkels zu machen. Prinz Harry wird nächsten Monat nach Deutschland reisen, um den Spielen in Düsseldorf beizuwohnen. Meghan wird die Eröffnungsfeier verpassen, aber kurz nach Beginn des Turniers zu ihrem Mann Harry stoßen, der seinen 39. Geburtstag in Deutschland verbringen wird. Verwendete Quellen: hellomagazine.com, Instagram @bonnie_pham