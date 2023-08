„Viel Erfolg allein“: Oliver Pocher sendet Botschaft an Amira

Von: Volker Reinert

Amira Pocher geht mit ihrer neuen Show „My Mom, Your Dad“ bei Vox auf Sendung. Ihr Ehemann Oliver Pocher wünschte viel Erfolg auf Instagram. Eine Bemerkung zur Ehekrise ließ er sich nicht nehmen.

Köln - Oliver Pocher (45) und seine Ehefrau Amira (30) verkündeten im Juni 2023 in ihrem gemeinsamen Podcast „Die Pochers!“ eine Ehekrise zu haben. Seither spekulieren die Fans des Comedians und der Moderatorin, ob ihre Ehe noch zu retten ist. Amira Pocher, die am Dienstag (15. August) mit der Dating-Sendung „My Mom, Your Dad“ bei Vox zu sehen ist, bekam nun auf Instagram von ihrem Gatten eine Botschaft zur Premierenausgabe der Show, die eindeutig als eine Anspielung auf die Gerüchteküche verstanden werden kann.

Amira Pocher und Oliver Pocher kämpfen um ihre Ehe, dennoch geht jeder seinen eigenen Weg

Seit der Bekanntgabe der Pocher‘schen Ehekrise wurde das Paar kaum gemeinsam in der Öffentlichkeit gesehen. Lediglich in ihrem wöchentlichen Podcast hört man Amira und Oliver zusammen. Am Montag (14. August) war Amira Pocher in der RTL-Sendung „Punkt 8“ zu Gast und antwortete kryptisch auf Fragen bezüglich des Status ihrer Beziehung.

Am Dienstag (15. August), dem Tag der Premiere der neuen Vox-Show von Amira Pocher, postete ihr Gatte eine Botschaft an sie: „Heute geht‘s los! Showtag auf Vox um 20:15 Uhr. Viel Erfolg ALLEINE!“. Der Comedian bezog sich mit dem Wort „alleine“ ganz offenbar auf die Schlagzeilen der letzten Monate und sollte wohl mit einem Augenzwinkern betrachtet werden - zumal die neue Dating-Show mit Amira Pocher nicht ihre erste Moderation „alleine“ ohne ihren Ehemann ist. So führt sie seit 2022 durch die Vox-Sendung „Prominent“. Davor war Amira Pocher in mehreren RTL-Shows stets an der Seite des 45-Jährigen aufgetreten.

Alle Infos zu Amira Pocher Amira Pocher wurde 1992 als Amira Aly in Klagenfurth am Wörthersee als Tochter einer Österreicherin und eines Ägypters geboren. Sie arbeitete zunächst als Hairstylistin und Visagistin, bis sie 2014 nach Deutschland zog. Im Jahr 2016 lernte sie Comedian und Entertainer Oliver Pocher über die Dating-App „Tinder“ kennen. 2019 heiratete das Paar. Gemeinsam haben sie zwei Söhne, die 2019 und 2020 auf die Welt kamen. Anfang 2020 trat Amira Pocher das erste Mal - an der Seite ihres Mannes – in einer TV-Sendung auf. Seither folgten diverse Auftritte. Im April 2020 starteten die Pochers ihren Podcast namens „Die Pochers hier!“. 2022 nahm Amira Pocher an der 15. Staffel der RTL-Tanz-Show „Let‘s Dance“ teil. Mit ihrem Tanzpartner Massimo Sinató (42) belegte sie den 4. Platz.

Amira Pocher teilt Instagram-Posting von Oliver Pocher

Und auch an der gebürtigen Österreicherin sind die Glückwünsche ihres Mannes nicht vorbeigegangen. So bedankte sich die 30-Jährige mit einem „Danke“ und ging auf das „alleine“ gar nicht ein. Das war von Oliver Pocher wohl sowieso mit einem Augenzwinkern gemeint sein, schließlich setzte er nach seinen Glückwünschen einen „coolen“ Sonnenbrillen-Emoji.

Zum Start der neuen Datingshow „My Mom, Your Dad“ ammit Moderatorin Amira Pocher am Dienstag (15. August) postete ihr Ehemann Oliver Pocher Glückwunsche in seiner Instagram-Story und spielte mit einem Augenzwinkern auf die Trennungsgerüchte an. © IMAGO / Future Image & IMAGO / Future Image

Scheint eher so, als ob Oliver Pocher stolz auf den neuen Karriereweg seiner Ehefrau ist. In ihrem gemeinsamen Podcast kam es kürzlich allerdings zu einer größeren Auseinandersetzung. So empfand Amira Pocher den Besuch eines Rammstein-Konzertes von Oliver Pocher als äußerst unangebracht. Verwendete Quellen: Instagram/ oliverpocher, Instagram/ amirapocher