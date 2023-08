König Charles und das besondere Shetlandpony

König Charles geht auf Tuchfühlung mit dem Shetlandpony in Balmoral. © Jane Barlow/PA Wire/dpa

Einen Teil des Sommers verbringen die britischen Royals auf ihrem Schloss Balmoral. Dort wird König Charles von einem vierbeinigen Maskottchen empfangen.

Balmoral - Die britischen Royals urlauben traditionell in Schottland. König Charles III. wurde dort am Montag ein militärischer Empfang vor Schloss Balmoral bereitet, wie die Nachrichtenagentur PA meldete. Der 74-Jährige trug Schottenrock und traf auch das Shetlandpony Corporal Cruachan IV.. Das Pony ist das Maskottchen des Royal Regiment of Scotland. Bereits Charles' Mutter, Königin Elizabeth II., hatte mit dem Tier Bekanntschaft gemacht. Es hatte vor einigen Jahren an ihrem Blumenstrauß geknabbert. dpa