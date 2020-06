Shirin David: Alle Infos zur „German-Rap-Queen“

Shirin David machte sich in der Rap-Szene einen Namen und trägt zu Recht den Titel „German-Rap-Queen“. Doch auch ihr Merchandising lässt das Bankkonto klingeln.

+ Shirin David macht sich als Skandal-Rapperin einen Namen. © Markus Scholz/picture alliance/dpa

Update vom 6. Juni: Shirin David startete 2019 im Musikbusiness so richtig durch. Doch Erfolg hatte die Skandal-Rapperin nicht immer. Lange kämpfte ihre Familie ums Überleben, wie nordbuzz.de* berichtet.

Ursprungsmeldung: Hamburg - Berühmt wurde Shirin David* mit ihren YouTube-Videos. Doch dass die 25-Jährige ganz andere Qualitäten hat, beweist ein Blick in die Deutschen Charts. Aktuell wird alles, was die Skandal-Rapperin anfasst zu Gold. Egal ob „90-60-11“ oder „Gib ihm“ - jeder Song entpuppte sich als Nummer-1-Hit. Und auch ihr Duft „Created by Shirin Eau de Parfum“ und ihre Shiriletten gingen durch die Decke und ließen das Bankkonto von Shirin David ordentlich klingeln.

Bei solch einem Erfolg ist es kein Wunder, dass Shirin David* als „German-Rap-Queen“ gefeiert wird. Wir sind schon jetzt gespannt, was die Skandal-Rapperin aus Hamburg* als Nächstes zu Gold werden lässt.

