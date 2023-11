Backstage-Video zeigt: Helene Fischer frustriert, Shirin David in Tränen bei „Atemlos“-Aufnahme

Von: Lukas Einkammerer

Helene Fischer hat ihren Hit „Atemlos“ zusammen mit Shirin David neu aufgelegt. Doch bei den Aufnahmen lief nicht immer alles rund.

Berlin – Kaum zu glauben, aber Helene Fischers (39) Mega-Hit „Atemlos durch die Nacht“ wird dieses Jahr schon zehn Jahre alt. Zu diesem Anlass hat die Schlagerqueen der eingängigen Nummer, mit der sie hierzulande sämtliche Chart-Rekorde gebrochen hat, neues Leben eingehaucht – und mit Rapperin Shirin David (28) gemeinsame Sache gemacht. Vor der großen Premiere des Duetts bei „Wetten, dass..?“ haben die beiden Musikerinnen einen ersten Einblick in den Aufnahmeprozess gewährt, der eine emotionale Angelegenheit gewesen zu sein scheint.

Zwei Superstars im Studio: Helene Fischer und Shirin David nehmen „Atemlos“ neu auf

Ursprünglich erschien „Atemlos durch die Nacht“ am 29. November 2013 als zweite Auskopplung des Albums „Farbenspiel“ – hat die LP und die Vorgänger-Single „Fehlerfrei“ in Sachen Erfolg aber um Längen überschattet. Mehr als eine Million mal ist die Dance-Nummer, die aus der Feder von Schlagerstar Kristina Bach (61) stammt, seitdem verkauft worden und darf auch heute auf keiner Party und bei keinem Konzert fehlen. Um den 10. „Atemlos“-Geburtstag gebührend zu feiern, gibt Shirin David auf einer neuen Version ihr Raptalent zum Besten und traf sich dafür mit Helene höchstpersönlich im Studio.

In einem Video auf Davids YouTube-Kanal bekommen Schlagerfans nun einen Blick hinter die Kulissen der Arbeit am neuen „Atemlos“. Darin ist zu sehen, wie Helene Fischer und Shirin ihre Parts aufnehmen und sich mit den Produzenten beraten. Auch die Frust-Momente der Zusammenarbeit verschleiert der Clip nicht. „Grundsätzlich fand ich schade, was fehlt ist, das ist unser gemeinsamer Song“, zeigt sich Helene anfänglich noch skeptisch über die Art und Weise, wie ihre und Shirins Parts zusammengeschnitten werden und erklärt: „Da dürfen wir noch mutiger sein.“

„Kriegt eine neue Bedeutung“: Helene Fischer schwärmt von Duett mit Shirin David

Nach einigen Feinjustierungen ist das Duett schließlich im Kasten und die beiden Künstlerinnen strahlen vor Begeisterung. „Der Song kriegt eine neue Bedeutung durch die Worte und ich feier das total“, freut sich Helene und schwärmt über ihre Gesangspartnerin, die für sie „an der Poleposition“ des Deutschraps stehe: „Ich finde sie als Person, als Mensch, mit den Werten, mit denen sie anscheinend auch groß geworden ist (...) wahnsinnig toll.“

Shirin David kommen derweil die Tränen, also sie der fertigen Komposition lauscht und zum Abschluss der Session richtet sie emotionale Worte an Helene. „Für mich ist das ein Riesending, dass du mir das gibst, dass ich ein Teil davon sein darf. Das ist so krass für mich, das überhaupt zu realisieren.“

Von dem fertigen Lied können sich Schlagerliebhaber nach der Veröffentlichung am 24. November überzeugen – und es dann in Thomas Gottschalks (73) finaler „Wetten, dass..?-Show am Samstagabend live erleben. Schon vor dem Release diskutieren die Fans „Atemlos“ derweil rege. Verwendete Quellen: YouTube.com