„Eine Frechheit“: „Giovanni Zarrella Show“-Fans wütend über Ticketvorverkauf

Von: Volker Reinert

Teilen

Am 18. November 2023 präsentiert Schlagerstar Giovanni Zarrella eine erneute Ausgabe seiner gleichnamigen ZDF-Show. Der Ticketverkauf löste bei vielen Fans aber enormen Unmut auf Instagram aus.

Berlin – Sänger Giovanni Zarrella (45) führt seit 2021 als Nachfolger der Schlagershow „Willkommen bei Carmen Nebel“ durch seine Unterhaltungssendung „Die Giovanni Zarrella Show“ im ZDF und begeistert damit viele Musikfans. Die nächste Ausgabe findet am Samstag (18. November) im Berliner Velodrom statt – und der Ansturm auf die Tickets war riesig.

Nach Florian Silbereisens „Schlagerchampions“: „Die Giovanni Zarrella Show“ im Berliner Velodrom

Wie schlagerpuls.de berichtete, tritt Giovanni Zarrella mit seiner Schlagershow in die Fußstapfen von Kollege Florian Silbereisen (42). Nachdem der ehemalige Bro‘Sis-Star am 22. Juli in der Dortmunder Westfalenhalle Gäste wie Maite Kelly (43), Anna-Maria Zimmermann (34) oder Musikerlegende Michael Bolton (70), bei dessen Auftritt Giovanni Zarrella zu Tränen gerührt war, begrüßen durfte, findet die November-Ausgabe im Velodrom in Berlin statt. Schlagerfans ist die Konzerthalle in der Hauptstadt durchaus ein Begriff, denn kein Geringerer als Florian Silbereisen führt dort durch seine Show „Schlagerchampions“.

Die schönsten Momente der „Giovanni Zarrella Show“ in Bildern Fotostrecke ansehen

Der Kartenverkauf für die Show mit Giovanni Zarrella startete am Dienstag (15. August) auf der Internetseite des ZDF-Ticketservices. Binnen kürzester Zeit waren die Eintrittskarten restlos ausverkauft – und das, obwohl die Gästeliste für die Show im Herbst 2023 noch nicht bekannt gegeben wurde.

Giovanni Zarrellas Anfänge als Musiker Im Jahr 2001 nahm der damals 24-jährige Giovanni Zarrella an der zweiten Staffel der Castingshow „Popstars“ auf RTLZwei teil und wurde Mitglied der sechsköpfigen Band „Bro‘Sis“. Einer seiner Bandkollegen war der mittlerweile als Schlagersänger erfolgreiche Ross Antony (49). Mit der Debütsingle „I Believe“ landete die Band auf Platz 1 der deutschen Single-Charts. Aber auch Hits wie „Do You“ und „Hot Temptation“ konnten sich in den Top 10 platzieren. Die Band trennte sich 2006.

Auf Instagram häufen sich frustrierte Kommentare zum Ticketverkauf der „Giovanni Zarrella Show“

Um an ein Ticket für die Schlagershow zu kommen, brauchten die Fans am Dienstagmorgen allerdings starke Nerven. So war die Website des Verkaufs oftmals nicht abrufbar und nicht jeder hatte Glück, eine begehrte Karte zu ergattern. Frust machte sich prompt auf der Instagram-Seite der Show breit.

0 Lesen Sie auch LESEN LESEN LESEN LESEN LESEN

So schrieben einige Fans erboste Kommentare wie „Nach 20 Minuten wiedermal alles ausverkauft! So langsam nervt es echt!“, „Ich war pünktlich drinnen und habe kein Ticket erhalten, echt klasse“, „Ist wieder alles weg, das ist so eine Frechheit. Dass man so lange warten muss“ oder „Kurz nach 10:00 Uhr und keine Tickets – reine Verarsche ist das“.

Großer Ansturm auf die Tickets der „Giovanni Zarrella Show“ am 18. November 2023 in Berlin: Nach kurzer Zeit waren alle Karten weg. Auf Instagram äußerten sich zahlreiche frustrierte Fans und äußerten ihren Unmut. © IMAGO / Daniel Scharinger & IMAGO / Future Image

Laut schlagerfieber.de sollten Musikliebhaber den Ticketshop trotzdem weiterhin im Auge behalten. Durch Stornierungen könnte es die Chance geben, doch noch an die begehrten Eintrittskarten zu kommen. Und falls es dieses Mal nicht klappt, haben Fans des Sängers vielleicht bald mehr Glück: Das ZDF kündigte ein weiteres Schlagerformat mit Giovanni Zarrella an. Verwendete Quellen: schlagerpuls.de, Instagram/ diegiovannizarrellashow, schlagerfieber.de